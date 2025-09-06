ETV Bharat / bharat

बीड़ी-बिहार विवाद पर कांग्रेस का एक्शन, केरल इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख वीटी बलराम ने दिया इस्तीफा

यह मुद्दा कांग्रेस की केरल शाखा द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई एक पोस्ट से उत्पन्न हुआ था जिसमें जीएसटी दरों के संदर्भ में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई थी.

-Bihar-Beedi Post Row
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 8:27 PM IST

4 Min Read

तिरुवनंतपुरम: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में बदलाव करने के बाद बीड़ी और बिहार को जोड़ने वाले पोस्ट पर काफी बवाल मचने के बाद कांग्रेस नेता वीटी बलराम ने केरल इकाई के सोशल मीडिया विंग के प्रमखु पद से इस्तीफा दे दिया है.

कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया अकाउंट से बीड़ी और बिहार को जोड़ने वाला पोस्ट किया गया था. इस पोस्ट पर खूब बवाल मचा था. विपक्षी दलों ने इसके लिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की थी.

कांग्रेस की केरल इकाई (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शनिवार को स्वीकार किया कि पार्टी की राज्य इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर बीड़ी और बिहार वाला तंज पोस्ट करते समय गलती हुई और सतर्कता की कमी रही.

राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद इस पोस्ट को एक दिन पहले ही हटा दिया गया था. जोसेफ ने कहा कि ‘एक्स’ पर की गई पोस्ट को हटा दिया गया है और राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार सोशल मीडिया की टीम द्वारा माफी मांगी गई है. इस सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद के बाद, कांग्रेस नेता वी.टी. बलराम ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया.

यह पोस्ट राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा के समापन के तुरंत बाद आई थी, जिसकी तीखी आलोचना हुई थी. बिहार में चुनाव नज़दीक आते ही, भाजपा ने इस पोस्ट को राज्य के अपमान के रूप में पेश किया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया. बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया.

बिहार में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आमने-सामने आ गई है. इस पोस्ट में कथित तौर पर कांग्रेस की केरल इकाई ने बीड़ी पर जीएसटी दरों में कटौती की आलोचना करते हुए बिहार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी.

इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ी निंदा की, जिसके बाद इसे हटा दिया गया. हटा दिए गए इस पोस्ट में सिगार, सिगरेट और तंबाकू पर प्रस्तावित जीएसटी को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने और बीड़ी पर जीएसटी में कटौती का एक चार्ट दिखाया गया था और टिप्पणी की गई थी, 'बीड़ी और बिहार 'बी' से शुरू होते हैं, जिसे पाप नहीं माना जा सकता."

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘एक्स’ पर स्क्रीनशॉट’साझा करते हुए कहा, "पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान..यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है." उनका इशारा पिछले सप्ताह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर कथित तौर पर इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की ओर था.

वहीं, वामपंथी दलों ने भी कांग्रेस की आलोचना की, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर क्षेत्रीय भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया. सनी जोसेफ ने पुष्टि की कि बलराम ने अपने पद से हटने की इच्छा व्यक्त की है और पार्टी अपनी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन करेगी.

बिहार भारत के प्रमुख बीड़ी उत्पादन केंद्रों में से एक है. विवादास्पद पोस्ट में संशोधित जीएसटी दरों का उल्लेख किया गया था, जिसके तहत बीड़ी पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18% कर दिया गया था, जबकि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कर 40 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था.

कांग्रेस ने दरों की तुलना करते हुए एक चार्ट पोस्ट किया था, जिसमें बीड़ी पर कर में भारी कमी की ओर इशारा किया गया था. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी जैसी वस्तुओं को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. सरकार ने संशोधनों का बचाव करते हुए कहा कि ये सुधार आम लोगों पर केंद्रित हैं.

ये भी पढ़ें: 'B फॉर बीड़ी..B फॉर बिहार' पर भड़के शाहनवाज, बोले- 'कांग्रेस हमेशा बिहार का अपमान करती रही है'

For All Latest Updates

TAGGED:

V T BALRAMBEEDI AND BIHAR CONTROVERSYKERALA PRADESH CONGRESS COMMITTEEGSTBIDI BIHAR ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.