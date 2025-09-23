दुलकर सलमान और अभिनेता पृथ्वीराज के आवासों पर सीमा शुल्क विभाग के पड़े रेड, भूटान से वाहन आयात मामले में जबरदस्त छापेमारी
भूटान से वाहन आयात मामला; दुलकर सलमान और पृथ्वीराज के आवासों पर सीमा शुल्क विभाग ने छापा मारा है. ये छापे कई जगहों पर पड़े.
Published : September 23, 2025 at 5:13 PM IST
एर्नाकुलम: मलयाली फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के आवासों पर सीमा शुल्क विभाग ने रेड डाली है. केरल में सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जा रहा यह व्यापक निरीक्षण, भूटान में पंजीकृत और भारत लाए गए लग्जरी वाहनों से संबंधित कर चोरी की घटना के संबंध में देशव्यापी ऑपरेशन नुमखोर का हिस्सा है. इस निरीक्षण का नेतृत्व केरल और लक्षद्वीप सीमा शुल्क के प्रभारी आयुक्त कर रहे हैं.
कस्टम अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पृथ्वीराज के थेवारा स्थित घर और दुलकर सलमान के इलमकुलम स्थित घर पर तलाशी चल रही है. कस्टम विभाग पृथ्वीराज के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर भी पहुंचा, लेकिन वहां कोई वाहन न मिलने पर टीम वापस लौट गई.
इसी कड़ी में अभिनेता अमित चक्कलक्कल के घर पर भी जांच चल रही है. इसके अलावा, मोटर वाहन विभाग के अधिकारी दुलकर सलमान के घर पहुंचे. कोच्चि स्थित ममूटी के गैराज की भी जांच की जा रही है. कुल मिलाकर, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, मलप्पुरम और कोझिकोड में लगभग 30 स्थानों पर जांच चल रही है. इनमें व्यापारियों के घर और विभिन्न शोरूम शामिल हैं.
वहीं, रिपोर्टों से पता चलता है कि इन अभिनेताओं का वाहन तस्करी में कोई सीधा संबंध नहीं है. ऐसा संदेह है कि तस्करी की गई गाड़ियां इन्हीं लोगों ने खरीदी थीं. इन अभिनेताओं के साथ-साथ कई प्रमुख व्यवसायी भी खरीदारों की सूची में हैं. संकेत हैं कि लगभग 20 ऐसी गाड़ियां केरल पहुंच चुकी हैं.
आयातित लग्जरी वाहनों को भूटान में पंजीकृत कराकर और फिर उन्हें भारत लाकर कर की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. इन बिल्कुल नए वाहनों को देश में लाते समय ही सेकेंड-हैंड घोषित कर दिया गया था.
भूटान में, सेना के वाहनों को एक निश्चित अवधि के बाद कम कीमतों पर नीलाम कर दिया जाता है. ऐसे वाहनों को बिना शुल्क चुकाए भारत में तस्करी करके लाया जाता था, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कराया जाता था और फिर ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था.
एजेंटों ने लग्ज़री कारों के आयात के लिए भूटान से भारत आने वाले वाहनों पर उपलब्ध कर रियायतों का फायदा उठाया. धोखेबाजों ने भूटान से आने वाले वाहनों पर कुछ सरकारी छूटों का भी फायदा उठाया. इस रैकेट के पीछे एक बड़े पैमाने पर कर चोरी के नेटवर्क का पता चलने के बाद सीमा शुल्क विभाग ने देशव्यापी कार्रवाई शुरू की.
