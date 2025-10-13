ETV Bharat / bharat

उत्तर बंगाल में बाढ़ से हुई तबाही के लिए भूटान को मुआवजा देना चाहिए: CM ममता बनर्जी

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को अलीपुरद्वार में बाढ़ और भूस्खलन पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया ( ANI )

कोलकाता/जलपाईगुड़ी: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में बाढ़ से हुई भयंकर तबाही के लिए भूटान से आने वाले पानी को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही उन्होंने कहा कि भूटान को इसके लिए मुआवजा देना होगा.

मुख्यमंत्री ममता राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने उत्तर बंगाल में आई बाढ़ में मारे गए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को होमगार्ड के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा. मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई है. ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से राहत सामग्री भी वितरित की. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

इस अवसर पर एक सरकारी समारोह में अपने संक्षिप्त भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "भूटान से आने वाले पानी के कारण हमें नुकसान हुआ है... हम चाहते हैं कि वे हमें मुआवजा दें. केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है. हमें ही सब कुछ करना है. मैं काफी समय से भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग के गठन पर जोर दे रही हूं और मैं मांग कर रही हूं कि पश्चिम बंगाल को इसका हिस्सा बनाया जाए. हमारे दबाव में, इस महीने की 16 तारीख (16 अक्टूबर) को एक बैठक निर्धारित की गई है और हमारे प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे."

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य को इस आपदा से निपटने के लिए वित्तीय सहायता से वंचित रखा है.