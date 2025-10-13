उत्तर बंगाल में बाढ़ से हुई तबाही के लिए भूटान को मुआवजा देना चाहिए: CM ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में राहत कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि भूटान से आने वाले पानी के कारण तबाही हुई.
Published : October 13, 2025 at 7:18 PM IST
कोलकाता/जलपाईगुड़ी: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में बाढ़ से हुई भयंकर तबाही के लिए भूटान से आने वाले पानी को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही उन्होंने कहा कि भूटान को इसके लिए मुआवजा देना होगा.
मुख्यमंत्री ममता राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने उत्तर बंगाल में आई बाढ़ में मारे गए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को होमगार्ड के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा. मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई है. ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से राहत सामग्री भी वितरित की. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.
इस अवसर पर एक सरकारी समारोह में अपने संक्षिप्त भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "भूटान से आने वाले पानी के कारण हमें नुकसान हुआ है... हम चाहते हैं कि वे हमें मुआवजा दें. केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है. हमें ही सब कुछ करना है. मैं काफी समय से भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग के गठन पर जोर दे रही हूं और मैं मांग कर रही हूं कि पश्चिम बंगाल को इसका हिस्सा बनाया जाए. हमारे दबाव में, इस महीने की 16 तारीख (16 अक्टूबर) को एक बैठक निर्धारित की गई है और हमारे प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे."
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य को इस आपदा से निपटने के लिए वित्तीय सहायता से वंचित रखा है.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भूटान से आ रहे डोलोमाइट पर भी अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "अगर पानी छोड़ा गया है, तो छोड़ा जाएगा. पानी के साथ डोलोमाइट भी आ रहा है. इससे नुकसान बढ़ रहा है. उस डोलोमाइट के प्रभाव से घर ढह रहे हैं." उन्होंने स्थानीय प्रशासन को नदी के पानी में तैर रहे डोलोमाइट को हटाने का भी निर्देश दिया.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा के बामनडांगा इलाके में कई राहत शिविरों का दौरा किया. 4 अक्टूबर को हुई भारी बारिश से यह सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था. इस क्षेत्र में बाढ़ आई और दार्जिलिंग तथा उसके निचले इलाकों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ. पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 32 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए.
प्राकृतिक आपदा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के अपने दूसरे दौरे पर हैं.
