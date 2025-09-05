भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे ने पहली बार अयोध्या में किए रामलला के दर्शन - BHUTAN PM TO VISIT AYODHYA
अयोध्या में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया स्वागत, राम मंदिर की नक्काशी व म्यूरल्स को निहारते रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 2:23 PM IST
अयोध्या: भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे शुक्रवार को अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे. इस दौरान उनका भारतीय पद्धति से स्वागत किया गया. प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने उन्हें रिसीव किया.
कड़ी सुरक्षा के बीच वह रामलला के जन्मभूमि पहुंचे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने उनका स्वागत किया. बता दें कि अयोध्या में भूटान के प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है. भूटान के प्रधानमंत्री का यह दौरा दो देशों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है. साथ ही अयोध्या से भूटान सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है. आज उन्होंने रामलला, राम दरबार, कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडप के दर्शन किए, मंदिर की नक्काशी व म्यूरल्स को निहारा और स्वयं अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचीं.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीन बार साष्टांग प्रणाम कर भगवान की आरती की और पुष्प अर्पित किए. ट्रस्ट और यूपी सरकार ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भूटान सरकार का आभार व्यक्त किया. वह राम मंदिर परिसर में लगभग 1.40 घंटे रहे. होटल रामायण में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दोपहर का भोजन ग्रहण किया. इसके बाद वह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. उन्होंने कहा कि भूटान और अयोध्या के बीच परस्पर आत्मीय संबंध है. भूटान और भारत के इन्हीं संबंधों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता होती रहती है. आज उनका यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
