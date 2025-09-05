ETV Bharat / bharat

अयोध्या: भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे शुक्रवार को अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे. इस दौरान उनका भारतीय पद्धति से स्वागत किया गया. प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने उन्हें रिसीव किया.





कड़ी सुरक्षा के बीच वह रामलला के जन्मभूमि पहुंचे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने उनका स्वागत किया. बता दें कि अयोध्या में भूटान के प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है. भूटान के प्रधानमंत्री का यह दौरा दो देशों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है. साथ ही अयोध्या से भूटान सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.



प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है. आज उन्होंने रामलला, राम दरबार, कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडप के दर्शन किए, मंदिर की नक्काशी व म्यूरल्स को निहारा और स्वयं अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचीं.