भूटान में बारिश का प्रभाव : बंगाल में बांध टूटा, बेटगारा रेलवे स्टेशन में घुसा पानी, कई इलाके जलमग्न, वन्यजीव बहे

भूटान में हो रही भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं.

The dam of the Jaldhaka river broke and soil was washed away from under the railway line.
जलढाका नदी का बांध टूट जाने से रेललाइन के नीचे से मिट्टी बह गई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 9:53 PM IST

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) : पड़ोसी देश भूटान में भी लगातार हो रही बारिश का असर भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है. भूटान में बारिश की वजह से यहां की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. परिणामस्वरूप, भूटानी नदियों का पानी तो कम हो गया है लेकिन उत्तर बंगाल के जिलों में बाढ़ आ रही है. इसको लेकर भूटानी प्रशासन ने स्थिति के बारे में भारत सरकार को आगाह किया है. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को भी इससे अवगत कराया है.

अलीपुर और जलपाईगुड़ी कई इलाके पानी-पानी
भूटान सरकार ने बताया है कि झोरा और जलढाका नदियों का पानी तेजी से पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में प्रवेश कर रहा है. परिणामस्वरूप, कई पुल और नदी के तटबंध पानी के बहाव में बह गए हैं. वहीं अलीपुर और जलपाईगुड़ी के बड़े इलाके जलमग्न हो गए हैं.

विशेष रूप से वांगचूर ताला हाइड्रो पावर डैम या भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (डीजीपीसी) के बांध के गेट नहीं खोले जा रहे हैं.

Relief and rescue operations underway
चलाया जा रहा राहत व बचाव अभियान (ETV Bharat)

भूटान ने बंगाल सरकार को दी जानकारी
वजह यह है कि बांध के गेट से पानी भारत की ओर, यानी नदी के निचले बेसिन की ओर बह रहा है. नतीजतन, भूटान सरकार ने कहा है कि वह उस पानी को नहीं रोक सकती. इस स्थिति में भूटानी प्रशासन ने पश्चिम बंगाल सरकार से आवश्यक कदम उठाने को कहा है.

वहीं भूटान के राष्ट्रीय जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केंद्र ने भी भारत और पश्चिम बंगाल की सरकारों को बारिश के बारे में चेतावनी दी है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि भूटान में वर्षा की मात्रा के आधार पर वे भारत सरकार को सूचित करेंगे.

जलढाका नदी में पानी बढ़ने से बांध टूटा
दूसरी ओर, भूटान से आने वाली जलढाका नदी में जलस्तर बढ़ने से बांध टूट गया है. इस वजह से जलपाईगुड़ी जिले के बेतगारा इलाके का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है. गौरामा राष्ट्रीय उद्यान के गैंडे, हाथी, बाइसन और अन्य वन्यजीव जलढाका नदी के पानी में बह गए हैं.

रेललाइन क्षतिग्रस्त
जलढाका नदी के तट से एक गैंडे का शव बरामद किया गया है. जलढाका नदी का बांध टूट जाने से पानी बेटगारा रेलवे स्टेशन में घुस गया है. साथ ही रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है.

बताया जाता है कि बेटगारा रेल फाटक से 500 मीटर दूर कार्लभाट नदी के पानी के बहाव में रेलवे लाइन बह गई है. नतीजतन, रेलवे लाइन खतरनाक रूप से लटक रही है.

इस स्थिति में, न्यू जलपाईगुड़ी को असम से जोड़ने वाली रेल संचार व्यवस्था पूरी तरह से बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है. इसके अलावा, नदी से सटे गांवों में पानी घुसने की भी खबर है.

