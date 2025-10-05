ETV Bharat / bharat

भूटान में बारिश का प्रभाव : बंगाल में बांध टूटा, बेटगारा रेलवे स्टेशन में घुसा पानी, कई इलाके जलमग्न, वन्यजीव बहे

जलढाका नदी का बांध टूट जाने से रेललाइन के नीचे से मिट्टी बह गई ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 5, 2025 at 9:53 PM IST 3 Min Read

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) : पड़ोसी देश भूटान में भी लगातार हो रही बारिश का असर भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है. भूटान में बारिश की वजह से यहां की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. परिणामस्वरूप, भूटानी नदियों का पानी तो कम हो गया है लेकिन उत्तर बंगाल के जिलों में बाढ़ आ रही है. इसको लेकर भूटानी प्रशासन ने स्थिति के बारे में भारत सरकार को आगाह किया है. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को भी इससे अवगत कराया है. अलीपुर और जलपाईगुड़ी कई इलाके पानी-पानी

भूटान सरकार ने बताया है कि झोरा और जलढाका नदियों का पानी तेजी से पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में प्रवेश कर रहा है. परिणामस्वरूप, कई पुल और नदी के तटबंध पानी के बहाव में बह गए हैं. वहीं अलीपुर और जलपाईगुड़ी के बड़े इलाके जलमग्न हो गए हैं. विशेष रूप से वांगचूर ताला हाइड्रो पावर डैम या भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (डीजीपीसी) के बांध के गेट नहीं खोले जा रहे हैं. चलाया जा रहा राहत व बचाव अभियान (ETV Bharat) भूटान ने बंगाल सरकार को दी जानकारी

वजह यह है कि बांध के गेट से पानी भारत की ओर, यानी नदी के निचले बेसिन की ओर बह रहा है. नतीजतन, भूटान सरकार ने कहा है कि वह उस पानी को नहीं रोक सकती. इस स्थिति में भूटानी प्रशासन ने पश्चिम बंगाल सरकार से आवश्यक कदम उठाने को कहा है.