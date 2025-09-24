ETV Bharat / bharat

'बिहार में डबल इंजन सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही, इसका रिंग-पिस्टन खराब हो गया है', भूपेश बघेल का बड़ा हमला

पटना में जारी CWC की बैठक में कांग्रेस भविष्य की रणनीति तो तय कर रही. साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार पर हमला कर रही.

BHUPESH BAGHEL
भूपेश बघेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
पटना : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला. पटना में CWC की बैठक के बीच संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है. इसका रिंग-पिस्टन सबकुछ खराब हो गया है.

''आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यह सरकार कमजोर हो गयी है. बिहार की सरकार में अब जान नहीं बची है. बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है.''- भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री

केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग पर वार : दरअसल, भूपेश बघेल CWC बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को रखने आए थे. इस दौरान उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया.

''देश की लोकतंत्र को जो-जो संस्थाएं मजबूत करती हैं उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. सीबीआई और ईडी का उपयोग विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है. वहीं निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था था, उसको भी भाजपा अपने दबाब में लाकर काम करने का प्रयास कर रही है.''- भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री

GST पर घेरा : जब लोगों के पास उत्सव मनाने के लिए पैसे नहीं हैं तो खरीदेंगे क्या? भूपेश बघेल ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था. उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह क्रांतिकारी कदम है. प्रधानमंत्री ने रात में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह दूसरी आजादी है. आज पांच स्लैब से घटाकर 2 सिलेक्ट किया गया है, फिर वही बात कह रहे हैं. देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है. आज जनता की हालत बेहद खराब हो गई है उनकी क्रय शक्ति खत्म हो गई.

भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार चीन की दखलअंदाजी और घुसपैठ को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. आज हमारे देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सबों की स्थिति खराब है. नेपाल में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के समूह को ध्वस्त किया गया है, यह चिंता का विषय है.

''अमेरिका के साथ दोस्ती के बाद ऐसा रिश्ता निभाया गया जिसको देश आज भुगत रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रतिनिधि मंडल को अन्य देशों को भेजा गया लेकिन किसी देश ने भारत का साथ नहीं दिया. उल्टे अमेरिका ने और मोदी जी के मित्र ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया. इसका विरोध एवं प्रतिकार भारत की सरकार के तरफ से नहीं किया गया.''- भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री

भूपेश बघेल ने कहा कि उद्घाटन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना संबोधन दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, मनरेगा मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है.

