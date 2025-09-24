ETV Bharat / bharat

'बिहार में डबल इंजन सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही, इसका रिंग-पिस्टन खराब हो गया है', भूपेश बघेल का बड़ा हमला

पटना : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला. पटना में CWC की बैठक के बीच संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है. इसका रिंग-पिस्टन सबकुछ खराब हो गया है.

''आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यह सरकार कमजोर हो गयी है. बिहार की सरकार में अब जान नहीं बची है. बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है.''- भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री

केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग पर वार : दरअसल, भूपेश बघेल CWC बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को रखने आए थे. इस दौरान उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया.

''देश की लोकतंत्र को जो-जो संस्थाएं मजबूत करती हैं उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. सीबीआई और ईडी का उपयोग विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है. वहीं निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था था, उसको भी भाजपा अपने दबाब में लाकर काम करने का प्रयास कर रही है.''- भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री

GST पर घेरा : जब लोगों के पास उत्सव मनाने के लिए पैसे नहीं हैं तो खरीदेंगे क्या? भूपेश बघेल ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था. उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह क्रांतिकारी कदम है. प्रधानमंत्री ने रात में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह दूसरी आजादी है. आज पांच स्लैब से घटाकर 2 सिलेक्ट किया गया है, फिर वही बात कह रहे हैं. देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है. आज जनता की हालत बेहद खराब हो गई है उनकी क्रय शक्ति खत्म हो गई.