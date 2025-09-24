CWC की बैठक में क्यों नहीं पहुंचीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल ने बतायी वजह
सालों बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक पटना में हो रही है, लेकिन इस बैठक में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नहीं पहुंचीं.
Published : September 24, 2025 at 4:07 PM IST
पटना: आजादी के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति (Congress Working Committee) की बैठक हो रही है. इस बैठक में कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं. लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बैठक में नहीं पहुंचीं. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बैठक में उनकी गैरमौजूदगी का कारण बताया.
CWC की बैठक में नहीं पहुंची सोनिया-प्रियंका: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहले ही बता दिया था कि आखिर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्यों नहीं आए. मैडम (सोनिया गांधी) तो इस बैठक में आना चाहती थीं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, जिसके कारण वह नहीं आ पाईं. हालांकि प्रियंका गांधी की बैठक से दूरी का कारण अबतक स्पष्ट नहीं हो सका है.
26 को प्रियंका गांधी का बिहार दौरा: भले ही CWC की बैठक से प्रियंका गांधी नदारद हैं, लेकिन 26 सितंबर को उनका बिहार दौरा आयोजित है. बिहार विधानसभा से पहले प्रियंका गांधी महिला वोट बैंक को साधने में जुटी है. पटना के सदाकत आश्रम में वह जीविका, आंगनबाड़ी सेविका जैसी महिला समूहों के साथ संवाद स्थापित करेंगी. उसके बाद प्रियंका गांधी का 26 सितंबर को ही मोतिहारी में बड़ी जनसभा है.
'आज का दिन ऐतिहासिक'- भूपेश बघेल: भूपेश बघेल ने आगे कहा कि आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है. आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बिहार के सदाकत आश्रम में हो रही है. इसी सदाकत आश्रम से बड़े-बड़े राजनेताओं ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी. आज उसी सदाकत आश्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और न्याय योद्धा राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो रही है.
"आज बिहार में डबल इंजन सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है और इसमें कोई जान नहीं बची है. जिस बिहार से 33% शक्कर सप्लाई किया जाता था, आज वह महज 3% रह गया है. यहां जो बेरोजगारी दर है, वो सबसे ज्यादा बढ़ा है. इस स्थिति में न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे और अंततः सरकार को झुकना पड़ा. लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं."- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
ये भी पढ़ें
महिलाओं के दिल जीतने उतरीं प्रियंका गांधी, NDA के गढ़ में कांग्रेस का नया सियासी खेल
लाइव पटना सदाकत आश्रम में CWC की बैठक, बहुत जल्द मेनिफेस्टो जारी करेगी कांग्रेस