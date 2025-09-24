ETV Bharat / bharat

CWC की बैठक में क्यों नहीं पहुंचीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल ने बतायी वजह

पटना: आजादी के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति (Congress Working Committee) की बैठक हो रही है. इस बैठक में कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं. लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बैठक में नहीं पहुंचीं. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बैठक में उनकी गैरमौजूदगी का कारण बताया.

CWC की बैठक में नहीं पहुंची सोनिया-प्रियंका: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहले ही बता दिया था कि आखिर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्यों नहीं आए. मैडम (सोनिया गांधी) तो इस बैठक में आना चाहती थीं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, जिसके कारण वह नहीं आ पाईं. हालांकि प्रियंका गांधी की बैठक से दूरी का कारण अबतक स्पष्ट नहीं हो सका है.

भूपेश बघेल का बयान (ETV Bharat)

26 को प्रियंका गांधी का बिहार दौरा: भले ही CWC की बैठक से प्रियंका गांधी नदारद हैं, लेकिन 26 सितंबर को उनका बिहार दौरा आयोजित है. बिहार विधानसभा से पहले प्रियंका गांधी महिला वोट बैंक को साधने में जुटी है. पटना के सदाकत आश्रम में वह जीविका, आंगनबाड़ी सेविका जैसी महिला समूहों के साथ संवाद स्थापित करेंगी. उसके बाद प्रियंका गांधी का 26 सितंबर को ही मोतिहारी में बड़ी जनसभा है.