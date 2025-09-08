ETV Bharat / bharat

भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी समारोह: RBI जारी करेगा विशेष सिक्का, प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने संगीत जगत के दिग्गज भारत रत्न भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि अर्पित की. ( IANS )

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट किया पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं. उनके जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत करते हुए, मैंने उनके जीवन और संगीत पर कुछ विचार लिखे हैं और बताया है कि कैसे इसने लाखों लोगों को प्रेरित किया."

असम के कवि को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए, सरमा ने कहा, "आज, पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री के शब्दों के माध्यम से भूपेन दा से जुड़ सका. मैं इस पहल के लिए उनका धन्यवाद करता हूं."

सरमा ने कहा कि यह प्रकाशन असम और उसके बाहर की सांस्कृतिक चेतना को आकार देने वाले एक व्यक्ति के जीवन की एक विद्वत्तापूर्ण और भावनात्मक यात्रा होगी. उन्होंने कहा, "इस जीवनी का बाद में कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा ताकि भूपेन दा की कहानी देश भर के युवाओं को प्रेरित कर सके."

गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के आगे की उम्मीद है. सिक्के के साथ, असम प्रकाशन बोर्ड द्वारा प्रकाशित हजारिका की एक विस्तृत जीवनी का भी औपचारिक रूप से लोकार्पण किया जाएगा.

महान गायक भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर जालुकबारी स्थित भूपेन हजारिका स्मारक पर आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हजारिका पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेगा.

गुवाहाटी: असम में सोमवार को महान गायक भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के साल भर चलने वाले जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने संगीत जगत के इस दिग्गज को श्रद्धांजलि अर्पित की.

2026 में शताब्दी वर्ष के समापन पर 8 सितंबर को एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस समारोह में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे. यह कार्यक्रम हजारिका की विरासत के एक साल तक चलने वाले राष्ट्रीय समारोह का प्रतीकात्मक समापन होगा. शताब्दी समारोह नई दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सहित भारत भर के प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्रों में भी आयोजित किए जाएंगे.

असम सरकार ने जालुकबाड़ी स्थित भूपेन हजारिका स्मारक स्थल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका समन्वय तीर्थ करने की भी घोषणा की है, जो इस स्थल को सद्भाव और एकता के तीर्थस्थल के रूप में दर्शाता है. सरमा ने कहा, "यह केवल एक स्मारक नहीं है. यह समन्वय का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो भूपेन दा के आदर्शों को दर्शाता है."

उन्होंने आगे बताया कि श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में जल्द ही हजारिका के नाम पर एक समर्पित संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अभिलेखीय अभिलेख, तस्वीरें, लेख, पुरस्कार और इस महान हस्ती की व्यक्तिगत स्मृतियां रखी जाएंगी. उन्होंने आगे कहा, "यह संग्रहालय भारत के प्रति हजारिका के योगदान की गहराई को समझने के लिए पीढ़ियों के लिए एक जीवंत विरासत स्थल के रूप में कार्य करेगा."

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम भर की सभी बिहू समितियों से अपील की कि वे आगामी वर्ष में अपने उत्सव की कम से कम एक शाम हजारिका को समर्पित करें. उन्होंने कहा, "हमारे सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव में उस व्यक्ति को याद करने का भी समय हो जिसके गीतों ने हमें एक साथ लाया."

सीमाओं से परे एक विरासत

1926 में जन्मे, भूपेन हजारिका की आवाज असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बन गई. उनके गीतों में सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा, एकता और भाषाई गौरव के संदेश समाहित थे. वे एक ऐसे विरले व्यक्तित्व भी थे जिन्होंने असमिया लोकगीतों को सार्वभौमिक मानवतावाद के साथ मिलाकर क्षेत्रीय संगीत को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई. 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, हजारिका एक ऐसे प्रतीक हैं जिनका योगदान संगीत से कहीं आगे तक जाता है. वे संस्कृतियों, क्षेत्रों और विचारधाराओं के बीच एक सेतु की तरह थे.

असम और भारत उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, ऐसे में सरकार द्वारा घोषित पहलों का उद्देश्य न केवल उनकी स्मृति का सम्मान करना है, बल्कि नई पीढ़ियों के लिए उनके आदर्शों को फिर से प्रस्तुत करना भी है. सीएम सरमा ने कहा, "भूपेन दा का संगीत केवल धुनों का संग्रह नहीं है. यह एक दर्शन है. एक नैतिक दिशासूचक है. हमें उनकी महानता के अनुरूप उन्हें सम्मानित करने पर गर्व है."

ये भी पढ़ें: असम की आत्मा: भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती