भूपेनदा को यादगार श्रद्धांजलि, 16747 छात्रों ने एक मंच पर गाया उनका सदाबहार गीत, बना रिकॉर्ड
असम के नगांव में 16747 छात्र-छात्राओं ने एक मंच पर आकर भूपेन हजारिका के सदाबहार गीत को गया और उन्हें यादगार श्रद्धांजलि दी.
Published : September 10, 2025 at 6:19 PM IST
नगांव: भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्मशताब्दी के अवसर पर असम के नगांव में जिला प्रशासन द्वारा यादगार श्रद्धांजलि अर्पित की गई. यहां 16,747 छात्र-छात्राओं ने एक साथ आकर उनके प्रतिष्ठित गीत "मनुहे मनुहोर बाबे" (Manuhe Manuhor Babe) को गाया. यह कार्यक्रम में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है.
नगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत नूरुल अमीन स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के हाई स्कूलों और कॉलेजों सहित 63 शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया. यह प्रदर्शन उपायुक्त देबाशीष शर्मा की एक सुनियोजित पहल का हिस्सा था, जिन्होंने डॉ. भूपेन हजारिका के मानवता और एकता के संदेश को वैश्विक मंच पर मनाने की कल्पना की थी.
रिकॉर्ड स्थापित करने वाले इस कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अधिकारी सुनीता खेरिया ने मान्यता दी, जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थीं और उन्होंने इस प्रदर्शन को रिकॉर्ड बुक में शामिल करने की घोषणा की.
कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने पर अपार खुशी व्यक्त की. एक छात्र ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनूंगा. हजारों लोगों के साथ ऐसा सार्थक गीत गाना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है."
शांति और भाईचारा का संदेश
यह पहल असम भर में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी समारोह के एक साल तक चलने वाले उत्सव का एक हिस्सा है. इस रिकॉर्ड के जरिये नगांव ने न केवल महान गायक को श्रद्धांजलि दी है, बल्कि उनके शांति और भाईचारे के संदेश को भी बढ़ावा दिया है.
उपायुक्त शर्मा ने सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और स्वयंसेवकों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "यह छोटी सी पहल भूपेनदा के गीतों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने की दिशा में एक कदम है."
लगभग 17,000 छात्रों द्वारा "मनुहे मनुहोर बाबे" को एक साथ गाने का रिकॉर्ड प्रदर्शन एकता, सांस्कृतिक गौरव और असम की संगीत और मानवीय विरासत के प्रति गहरे सम्मान का एक शक्तिशाली प्रतीक है.
