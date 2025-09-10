ETV Bharat / bharat

भूपेनदा को यादगार श्रद्धांजलि, 16747 छात्रों ने एक मंच पर गाया उनका सदाबहार गीत, बना रिकॉर्ड

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 10, 2025 at 6:19 PM IST 2 Min Read

नगांव: भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्मशताब्दी के अवसर पर असम के नगांव में जिला प्रशासन द्वारा यादगार श्रद्धांजलि अर्पित की गई. यहां 16,747 छात्र-छात्राओं ने एक साथ आकर उनके प्रतिष्ठित गीत "मनुहे मनुहोर बाबे" (Manuhe Manuhor Babe) को गाया. यह कार्यक्रम में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है. नगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत नूरुल अमीन स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के हाई स्कूलों और कॉलेजों सहित 63 शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया. यह प्रदर्शन उपायुक्त देबाशीष शर्मा की एक सुनियोजित पहल का हिस्सा था, जिन्होंने डॉ. भूपेन हजारिका के मानवता और एकता के संदेश को वैश्विक मंच पर मनाने की कल्पना की थी. भूपेन हजारिका के जन्मशताब्दी के अवसर पर यादगार कार्यक्रम आयोजित (ETV Bharat) रिकॉर्ड स्थापित करने वाले इस कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अधिकारी सुनीता खेरिया ने मान्यता दी, जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थीं और उन्होंने इस प्रदर्शन को रिकॉर्ड बुक में शामिल करने की घोषणा की.