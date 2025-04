ETV Bharat / bharat

बढ़ेगा चीतों का दायरा, दूसरे घर में चीतों की शिफ्टिंग की तारीख तय - CHEETAH SHIFT KUNO TO GANDHI SAGAR

कूनो से 2 चीते गांधी सागर में होंगे शिफ्ट ( ETV Bharat )

Published : April 18, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 11:49 AM IST

भोपाल: देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर यानी गांधी सागर अभ्यारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है. इसकी औपचारिक तारीख तय कर ली गई है. माना जा रहा है कि 20 अप्रैल को गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीतों को कूनो से यहां शिफ्ट किया जाएगा. कूनो नेशनल पार्क के बाद देश का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का दूसरा रहवास स्थल हो जाएगा. बताया जा रहा है कि चीतों की शिफ्टिंग के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी हरी झंडी दे दी है. इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव के बीच गुरुवार को होने वाली बैठक के बाद शिफ्टिंग की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.

