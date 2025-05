ETV Bharat / bharat

PM मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा- उधर से गोली चलेगी तो यहां से गोले चलेंगे - PM MODI WARNED PAKISTAN

भोपाल में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा ( ETV BHARAT )

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा "अगर तुम गोली चलाओगे तो मानकर चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा." भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जन्म जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा "भारतीय संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है. राम भक्ति में रंगे हनुमानजी भी सिंदूर को ही धारण किए हैं. शक्ति पूजा में हम सिंदूर अर्पण करते हैं. अब यही सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना है. इस मौके पर पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश को कई सौगातें दी." भारत माता के जयकारों के बीच गरजे पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा "पहलगाम में आतंकियों ने भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है. उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है. आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है. यह चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है. ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है. जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा भी नहीं था, वहां तक हमारी सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया. ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकियों के जरिए छद्म युद्ध नहीं चलेगा. अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो उनकी भी मदद करेगा, उनको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी." मोदी के इस बयान के बाद कार्यक्रम में महिलाओं ने तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए. भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (ETV BHARAT) अब इंदौर की पहचान मेट्रो से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश को पहली रेल मेट्रो की सौगात दी. प्रधानमंत्री ने 1 हजार 520 करोड की लागत से तैयार 6 किलोमीटर का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर मेट्रो की सौगात दी. मोदी ने कहा " अब इंदौर की पहचान उनकी मेट्रो से भी होने जा रही है. भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से हो रहा है. मध्यप्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है. कुछ दिन पहले ही रतलाम-नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने की स्वीकृति दे दी है. इससे ज्यादा ट्रेनें चल सकेंगी. केन्द्र सरकार ने इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है. मध्यप्रदेश का दतिया और सतना भी हवाई सेवा से जुड़ गए हैं. अब मां पीतांबरा, पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना आसान हो जाएंगे. आज भारत इतिहास के उस मोड़ पर है, जहां हमें अपनी सरक्षा, सामर्थ्य और संस्कृति हर स्तर पर काम करना है. हमें अपना परिश्रम बढ़ाना है."

मध्य प्रदेश का वो महिला सम्मेलन, अटलजी के साथ केवल 4 नेता मंच पर, पुरुषों की थी नो एंट्री मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी ने की सौगातों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश को पहली रेल मेट्रो की सौगात दी. प्रधानमंत्री ने 1 हजार 520 करोड की लागत से तैयार 6 किलोमीटर का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर मेट्रो की सौगात दी.

मध्यप्रदेश के सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया.

देवी अहिल्याबाई होल्कर सम्मान 2024 से महिला कलाकार जैमिनी कश्यप को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया गया. पुरस्कार स्वरूप 5 लाख की राशि दी गई.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती पर उनका डाक टिकट जारी किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर 300 रुपए का स्मारक सिक्के का विमोचन किया.

271 अटल ग्राम भवन की प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट के माध्यम से नींव रखी. इसका बजट 483 करोड़ रुपए है.

