हाथी के ऑर्गन डोनेशन से अंगदाता को गार्ड ऑफ ऑनर तक, डॉक्टर ने मोहन यादव से बनवाया कानून - BHOPAL DOCTOR ANGDAAN CAMPAIGN

भोपाल के डॉक्टर राकेश भार्गव को मां की मौत ने झकझोरा. ऑर्गन डोनेशन की मुहिम 800 जिंदगियों में अब तक भर चुकी है रंग.

मां को खोने के बाद डॉक्टर की ऑर्गन डोनेशन मुहिम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 2:54 PM IST

8 Min Read

भोपाल (विश्वास चतुर्वेदी) : बीते 10 साल पहले ब्लड कैंसर से मां की मृत्यु हो गई लेकिन तब पता नहीं था कि मृत्यु के बाद भी ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है. इसके कुछ दिन बाद मामा के पक्ष में 3 से 4 लोगों की मृत्यु किडनी फेलियर के कारण हुई. तब पछतावा हुआ कि यदि थोड़ा पहले जागरुक होते तो, मरने वालों की स्मृतियों को जिंदा रखा जा सकता था. यह कहना है सीनियर डॉक्टर और मध्य प्रदेश राज्य अंगदान प्राधिकार समिति के सदस्य डॉक्टर राकेश भार्गव का. उन्होंने ईटीवी भारत मध्य प्रदेश से खास बातचीत करते हुए देश और प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की.

'दुनिया में हाथी ने किया सबसे पहले ऑर्गन डोनेट'

डॉक्टर राकेश भार्गव ने कहा कि "गणेशोत्सव आने वाला है, पूरे देश में 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाएंगे. देश में करोड़ों लोगों की आस्था भगवान गणेश से जुड़ी हुई हैं लेकिन उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था. विश्व में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहला डोनर एक हाथी और रिसीवर गणेश भगवान थे."

डॉक्टर राकेश भार्गव ने बताया कि "मृत्यु के बाद भी देहदान और अंगदान करके जरुरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं. अपने रिश्तेदारों को खोने के बाद से ठान लिया कि अब इस तरह से मरने के बाद आदमी के अमूल्य शरीर को नष्ट नहीं होने देंगे."

ऑर्गन डोनेशन की मुहिम 800 जिंदगियों में अब तक भर चुकी है रंग (ETV Bharat)

800 से अधिक जिंदगियों में ला चुके हैं रोशनी

डॉक्टर राकेश भार्गव लोगों को अंगदान और देहदान के लिए जागरुक करते हैं. वो मध्य प्रदेश राज्य अंगदान प्राधिकार समिति के सदस्य भी हैं. डॉ भार्गव नियमित तौर पर सरकारी और निजी अस्पतालों में जाकर मरीजों और उनके परिजनों की काउंसलिंग करते हैं. उनको ऑर्गन डोनेशन से होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं. स्कूलों और कॉलेजों में जाकर भी लोगों कोऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरुक करते हैं.

डॉक्टर भार्गव बीते 10 सालों में करीब 700 देहदान करवा चुके हैं. साथ ही करीब 650 लोगों से नेत्रदान भी करा चुके हैं. इसके अलावा करीब 95 लोगों को कैडेवर आर्गन ट्रांसप्लांट भी कराया है.

भार्गव की सिफारिश से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ गार्ड ऑफ ऑनर

बता दें कि डॉक्टर राकेश भार्गव की टीम ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार से कुछ सिफारिशें की थी. जिसमें ऑर्गन डोनेट या देहदान करने वालों और उनके परिवारों का सम्मान करने के साथ उनको स्वास्थ्य समेत अन्य मामलों में अतिरिक्त सुविधाएं देने की बात कही थी.

डॉक्टर राकेश भार्गव ने कहा कि "यदि आप एम्स में अंग या देहदान करते हैं, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है. जिससे आपको एम्स में इलाज कराने के दौरान प्राथमिकता मिलती है. इसी तरह प्रदेश में अंगदान और देहदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर देने और उनके परिवारों को अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कही गई थी. जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी ऑर्गन या बॉडी डोनेट करने वाले मृत शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर और उनके परिवारों का जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मान के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा भी की है."

भारत में ब्रेन डेड व्यक्तियों का अंगदान (ETV Bharat)

अंगदान के मामले में दक्षिणी राज्यों से पिछड़े हिंदीभाषी राज्य

डॉक्टर राकेश भार्गव ने बताया कि "देश में आज के समय ऑर्गन या बॉडी डोनेट करने के मामले में दक्षिण के राज्य बहुत आगे हैं. लेकिन मध्य प्रदेश समेत अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में जागरुकता की कमी के कारण लोग अंग या देहदान के लिए आगे नहीं आते."

डॉ भार्गव का मानना है कि "इस मामले में जागरुकता फैलाने के लिए सरकारी मशीनरी को भी काफी काम करने की जरुरत है. जिस प्रकार गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को लेकर बैनर, पोस्टर या अन्य विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया जाता है. जिस तरह प्रचार प्रसार और जागरुकता के माध्यम से पोलियो को खत्म किया, उसी प्रकार अंगदान के मामले में भी लोगों को जागरुक कर लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लौटा सकते हैं."

अंतिम संस्कार के प्रोटोकाल में शामिल हो ऑर्गन डोनेशन

डॉक्टर राकेश भार्गव कहते हैं कि "अंतिम संस्कार के दौरान जिस प्रकार अन्य सामाजिक रीतियों को पूरा किया जाता है. उसी प्रकार अंगदान और देहदान को लेकर भी प्रोटोकाल होना चाहिए. मृत शरीर को शमशान घाट ले जाने से पहले उसका नेत्रदान या अन्य अंगो को डोनेट कराना चाहिए. जिससे जरुरतमंद लोगों को वो अंग मिल सकें, जिसका अब मृत शरीर में कोई काम नहीं बचा है. उसे व्यर्थ ही होना है."

डॉ भार्गव ने कहा कि "यदि देश की सेवा करते हुए कोई जवान शहीद हो सकता है, तो हम अंगदान या देहदान करके किसी का जीवन तो बचा ही सकते हैं."

भारत में जीवित व्यक्तियों की किडनी और लिवर डोनेशन (ETV Bharat)

गर्भस्थ शिशु और 80 साल के वृद्ध का भी हो सकता है देहदान

डॉक्टर राकेश भार्गव ने बताया कि "देहदान करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है. एक दिन का बालक या गर्भ में जिस बच्चे की मृत्यु हो जाए, उसके साथ 80 साल के बुजुर्ग तक मरने के बाद देहदान किया जा सकता है. हालांकि अंगदान के मामले में परिस्थिति के अनुसार डॉक्टरों की टीम निर्णय लेती है कि उस शरीर के कौन कौन से अंग काम आ सकते हैं. जिनकी क्षमता और गुणवत्ता अच्छी होती है. उन अंगो का दान किया जा सकता है.

कौन-कौन से अंग कर सकते हैं दान

अंगदान में मुख्य अंग जैसे हार्ट, किडनी, यकृत, फेफड़े, पैंक्रियाज और आंत दान की जा सकती हैं, जबकि ऊतकों में कॉर्निया, त्वचा, हड्डी, हृदय वाल्व, तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं. अंगदान 2 तरह से किया जा सकता है. जीवित व्यक्ति के अलावा मृत्यु के बाद भी ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है. जीवित रहते हुए किडनी या लिवर का कुछ हिस्सा दान किया जा सकता है, जबकि मृत्यु के बाद लगभग सभी अंगों और ऊतकों का दान किया जा सकता है.

ब्रेन डेड के बाद दान किए जाने वाले ऑर्गन (ETV Bharat)

क्या है मध्य प्रदेश की अंगदान गाइड लाइन?

राज्य स्तर पर अंगदान नीति (2025 में लागू)
मध्य प्रदेश सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई है. इस नीति के तहत, सबसे गंभीर स्थिति में मरीजों को पहले अंग मिलेंगे. यदि स्थानीय स्तर पर कोई उपयुक्त प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, तो अंगों को अन्य राज्यों में भेजा जा सकता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग प्राप्त करने के लिए निवास स्थान की कोई बाध्यता नहीं है, जिससे सभी को समान अवसर मिलते हैं.

राज्य सम्मान और पुरस्कार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2025 में घोषणा की कि जो व्यक्ति अंगदान की प्रतिज्ञा करेंगे, उन्हें उनके अंतिम संस्कार के दौरान राज्य सम्मान मिलेगा. इसके अलावा अंगदाता या उनके परिवारों को राष्ट्रीय त्योहारों पर मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिससे इस पुण्य कार्य को सामाजिक मान्यता मिलेगी.

अंगदान की प्रोसेस समझिए

जीवित दाता: नजदीकी रिश्तेदार (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, संतान, दंपत्ति) अंगदान कर सकते हैं.
मृत दाता: ब्रेन डेड या प्राकृतिक हृदय मृत्यु के बाद अंगदान संभव है, बशर्ते परिवार की सहमति प्राप्त हो.
सहमति प्रक्रिया: अंगदान के लिए परिवार की परमिशन जरुरी है.
ऑथोराइजेशन कमेटी: यदि दाता और प्राप्तकर्ता के बीच रक्त संबंध नहीं हैं, तो राज्य द्वारा गठित ऑथोराइजेशन कमेटी से अनुमति प्राप्त करनी होती है.

जीवित रहते हुए दान किए जा सकने वाले अंग (ETV Bharat)

अंगदान के समय इन नियमों का करें पालन

  • अंगदान के लिए व्यक्ति की सहमति, स्वास्थ्य, और कानूनी नियमों का पालन जरूरी है.
  • अंगदान के लिए मस्तिष्क मृतक (Brain Death) को कानूनी मृत्यु माना जाता है.
  • जीवित दाता केवल कुछ अंग जैसे किडनी, लिवर का हिस्सा दान कर सकता है.
  • दान के लिए परिवार की अनुमति जरूरी होती है.
  • अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी अस्पताल या राज्य के अंगदान संगठन से संपर्क कर सकते हैं. यह एक जीवनदायिनी सेवा है जो कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है.

GUARD OF HONOUR ORGAN DONORS
BHOPAL DOCTOR RAKESH BHARGAVA
ORGAN DONATION CAMPAIGN mp
mohan yadav organ donors honor
