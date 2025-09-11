ETV Bharat / bharat

रियाज आपको इंसान बनाता है, परवीन सुल्ताना ने ईटीवी भारत से क्यों कहा

भारत की मशहूर शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना ने ईटीवी भारत से खोले जिंदगी के कई राज, बताया क्यों हिंदी फिल्मों आगे नहीं गाए गाने.

PARVEEN SULTANA INTERVIEW
परवीन सुल्ताना से ईटीवी भारत ने बात की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:31 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: ग्रीन रूम की खामोशी एक सवाल से टूटती है. साज कस लिए हैं ना. मंच पर जाने में अभी एक घंटे का वक्त है. तय वक्त से पहले पहुंची देश की शीर्षस्थ शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना अब रियाज में हैं. 74 बरस किनारे खड़े हैं. उम्र से बेअसर आवाज है. रियाज एक दिन को भी नहीं छूटा. परवीन सुल्ताना कहती हैं, रियाज़ ही तो है जो आपको इंसान बनाता है. ईटीवी भारत से बातचीत में परवीन सुल्ताना वो राज भी खोलती हैं कि क्या वजह थी कि ऊंगलियों पर गिने जाने वाले फिल्मी गीतों के बाद उन्होने हिंदी फिल्मों से तौबा कर ली.

परवीन सुल्ताना से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

ऐसा क्या हुआ था कि हिंदी फिल्मी गायिका के तौर पर खुद की पहचान उन्हें नहीं चाहिए थी. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में देश की मूर्धन्य गायिका परवीन सुल्ताना ने अपनी जिंदगी से जुड़े वो हिस्से साझा किए जो अनसुने अनकहे हैं.

और परवीन सुल्ताना बोलीं, फिल्मों को मारो गोली

परवीन सुल्ताना ने हिंदी फिल्मों में गिनती के गीत गाए, लेकिन वे गीत अमर हो गए. क्या वजह रही कि फिर आपने ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया. इस सवाल के जवाब में परवीन सुल्ताना बेलौस कहती हैं, "फिल्मी को मारो गोली, मैं शास्त्रीय संगीत की गायिका हूं. वे कहती हैं, सच्चाई बताऊं तो मुझे हिंदी फिल्मों से बहुत ऑफर थे, लेकिन मुझे शास्त्रीय संगीत की कलाकार ही हनना था. मैं ऊपरवाले से कहती थी कि मुझे यहां से भटकने नहीं देना है.

PARVEEN SULTANA SHOW BHOPAL
शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना (ETV Bharat)

असल में ये सबको समझ लेना चाहिए पहले शास्त्रीय संगीत के कलाकार बनिए. फिर रॉक, कव्वाली और सूफी गाइए. आवाज में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए. मैं तो सास्त्रीय संगीत की गायिका ही बनना चाहती थी. मैंने हमेशा दुआ की मुझे यहां से भटकने नहीं देना है.

रियाज आपको इंसान बनाता है

संगीत में रियाज से गायिकी की उम्र बढ़ती है. परवीन सुल्ताना जब ये कहती हैं, आज कल शॉर्ट कट ग्लोरी का जमाना है, लेकिन आप देखते हैं कि वे धम से नीचे आ जाते हैं. सबसे बड़ी बात मेहनत है. मेहनत रियाज ऐसी एक चीज है, जो आपकी खामियों को दुरुस्त करती है. आपको रियाज करके घिस के खुद को तैयार करना पड़ेगा. गुरुजी बताएंगे कि कहां खामी है? क्या ठीक करना है. मुझे अब्बा कहते थे कि तीन सप्तक का सट्टा मारा. पंचम सुर में अब भी तुम्हारे गड़बड़ है. मैं सुधारती थी.

परवीना सुल्ताना का शास्त्रीय संगीत (ETV Bharat)

रियाज आपको इंसान बनाता है. एक स्पीच देने के लिए भी रियाज करना पड़ता है. गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है. मां जब सिखाती है, पढ़ाती-संवारती है तो वो भी एक रियाज है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सिनिसियेरिटी बहुत जरूरी है. रियाज में कभी खुद को धोखा मत देना. एक नहीं तो दो-तीन-चार एक महीने में होगा. बस रियाज सही तरीके से होना चाहिए. परवीना सुल्ताना ने कहा आपका जो वोकल कार्ड है, जितना रियाज करोगे उतना शाइन होता जाएगा. आप छोड़ देंगे तो गला चालीस दिन पीछे आ जाएगा. एक दिन भी रियाज मत छोड़ो. इससे सिर्फ गला नहीं बल्कि दिमाग, शरीर और सुनने का भी रियाज होता है.

हर शो के पहले कहती हूं, भगवान मेरी इज्जत रखना

परवीन सुल्ताना मंच पर जब होती हैं. तो एक ट्रांस में वो होती हैं और दूसरे ट्रांस में उन्हें श्रोता सुन रहे होते हैं. वे कहती हैं, कलाकार और भगवान के बीच की ये साधना है. रियाज करने के समय हम ऊपरवाले से यही मांगते हैं, मेरी मदद करना मेरी इज्जत रखना. संगीत के नाम पर आ रहे शोर पर वे कहती हैं, कोई बात नहीं. उस शोर को भी आने दीजिए, सबका हिंदुस्तान है. ऑडियंस को क्या सुनना है वो चुन लेता है. ऑडियंस को कच्चा मत समझिए.

PARVEEN SULTANA ON LIFE HISTORY
ईटीवी भारत से बात करतीं परवीन सुल्ताना (ETV Bharat)

भोपाल, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहर में तो सुनने वालों का क्लास है. गाना सुनने वाले कान होना चाहिए. जब कोई कहता है, आहा क्या बात है परवीन जी कहां लेकर गई. उस चीज को महसूस करना जब संगीत सुनाई देता है और भगवान दिखाई देता है.

मैं पलटकर देखने वाली औरत नहीं हूं

परवीन सुल्ताना कहती हैं, मैं पीछे मुड़कर देखने वाली औरत नहीं हूं. हां जो खामियां होती है, वो दुरुस्त करने जरूर पलटकर देखती हूं. मेरी अपनी गायिकी है अपनी स्टाइल है. मैं यही कहती हूं भी कि रटो मत. किसी की नकल मत कीजिए. गाइए तो अपनी पहचान बनाइए. मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती. पीछे मुड़कर देखती हूं तो अपने आपको जज करने के लिए. खुद में सुधार के लिए पलटकर देखती हूं.

CLASSICAL SINGER PARVEEN SULTANA
शास्त्रीय संगीत गाते हुए परवीन सुल्ताना (ETV Bharat)

जब परवीन नम आंखों से बोली, मेरे अब्बा ने मुझे परवाज दी

परवीन सुल्ताना का संगीत का सफर 6 बरस की उम्र से शुरू हो गया था. ये सफर कैसे मुमकिन हो पाया? परवीन कहती हैं, "मैं आपको सही बताऊं सारा क्रेडिट मेरे अब्बा को जाता है. मैंने कुछ नहीं किया. मेरे अब्बा कहते थे, तानपुरा लो रियाज करो, गाना गाओ और पीछे मुड़के देखना नहीं है. मेरे अब्बा, गुरुजी चिन्मय लहरी और मेरे पति उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खां साहब का बहुत सपोर्ट मिला. हम सब लोग ने मिलकर जो किया है, वही वजह है कि यहां तक आए हैं. दूसरा मुझे लगता है कि जो चीज आप कर रहे हो, उसमें आपको कितना इंट्रेस्ट है.

कितने चाहते हो आई यूज टू लव म्यूजिक. जो भी आज मैं हूं. मैंने मेहनत बहुत की है. गुरु आपकी ऊंगली पकड़कर ले जाएंगे. मूंह तक निवाला आ जाएगा लेकिन मूंह में तो आपको ही लेना पड़ेगा. मैं मेहनत से कभी भी पीछे नहीं रही. संगीत और रियाज मेरी सांसे हैं

CLASSICAL SINGER PARVEEN SULTANAPARVEEN SULTANA ON LIFE HISTORYPARVEEN SULTANA SHOW BHOPALPARVEEN SULTANA INTERVIEW

