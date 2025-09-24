ETV Bharat / bharat

मिलेट्स के 56 भोग, दूध से लेकर केक तक, स्वास्थ्य सुधारेंगे यह व्यंजन

मिलेट्स से 56 प्रकार के भोग तैयार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 7:51 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 7:59 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मिलेट्स और हेल्दी फूड्स को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. मिलेट्स के तरह-तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं. भोपाल के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मिलेट्स के पूरे 56 भोग की सूची तैयार की है. यही नहीं डॉक्टर्स की टीम ने इन 56 भोग को तैयार करके भी दिखाया. इसमें रागी का दूध और केक भी शामिल हैं. आयुर्वेदाचार्यों के मुताबिक रागी, कोदो, कुटकी, जौ, बाजरा जैसे तमाम श्रीअन्न से कई तरह के व्यंजनों को बनाया जा सकता है. ये व्यंजन लोगों को स्वस्थ रखते हैं साथ ही बीमार होने पर तेजी से रिकवरी करने में भी मदद करते हैं. यह 56 व्यंजन सुधारेंगे स्वास्थ्य भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रोफेसर डॉ चारू बंसल के नेतृत्व में आयर्वुदिक चिकित्सों की टीम ने पूरे 56 भोग तैयार करके प्रस्तुत किए. डॉ चारू बंसल कहती हैं कि "मध्य प्रदेश में कोदो काफी मात्रा में पैदा होता है. प्रदेश में करीबन 40 फीसदी कोदो का उत्पादन होता है. इसी तरह से रागी और ज्वार का भी उत्पादन होता है. ऐसे ही तमाम श्रीअन्न की मदद से 56 व्यंजनों की पूरी सूची तैयार की गई और फिर इन्हें बनाया गया. इसमें हर व्यंजन में सहजन का उपयोग किया गया है, जो स्वाद तो बढ़ाता है, साथ ही इसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है."

