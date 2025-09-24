ETV Bharat / bharat

मिलेट्स के 56 भोग, दूध से लेकर केक तक, स्वास्थ्य सुधारेंगे यह व्यंजन

मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स ने मिलेट्स से 56 प्रकार के भोग की न सिर्फ पूरी सूची तैयार की बल्कि इन्हें बनाकर भी दिखाया.

MILLETS 56 TYPES DISHES BHOPAL
मिलेट्स से 56 प्रकार के भोग तैयार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 7:51 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मिलेट्स और हेल्दी फूड्स को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. मिलेट्स के तरह-तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं. भोपाल के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मिलेट्स के पूरे 56 भोग की सूची तैयार की है. यही नहीं डॉक्टर्स की टीम ने इन 56 भोग को तैयार करके भी दिखाया. इसमें रागी का दूध और केक भी शामिल हैं. आयुर्वेदाचार्यों के मुताबिक रागी, कोदो, कुटकी, जौ, बाजरा जैसे तमाम श्रीअन्न से कई तरह के व्यंजनों को बनाया जा सकता है. ये व्यंजन लोगों को स्वस्थ रखते हैं साथ ही बीमार होने पर तेजी से रिकवरी करने में भी मदद करते हैं.

यह 56 व्यंजन सुधारेंगे स्वास्थ्य

भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रोफेसर डॉ चारू बंसल के नेतृत्व में आयर्वुदिक चिकित्सों की टीम ने पूरे 56 भोग तैयार करके प्रस्तुत किए. डॉ चारू बंसल कहती हैं कि "मध्य प्रदेश में कोदो काफी मात्रा में पैदा होता है. प्रदेश में करीबन 40 फीसदी कोदो का उत्पादन होता है. इसी तरह से रागी और ज्वार का भी उत्पादन होता है. ऐसे ही तमाम श्रीअन्न की मदद से 56 व्यंजनों की पूरी सूची तैयार की गई और फिर इन्हें बनाया गया. इसमें हर व्यंजन में सहजन का उपयोग किया गया है, जो स्वाद तो बढ़ाता है, साथ ही इसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है."

shreeann ragi kodo kutki
रागी से तैयार कर सकते हैं दूध (ETV Bharat)
Millets Variety Dishes
दूध से लेकर केक तक (ETV Bharat)

रागी का दूध पीया क्या?

डॉ चारू बंसल बताती हैं कि "कई लोगों को दूध पीने में परेशानी होती है, ऐसे लोग रागी का दूध पी सकते हैं. इसे बनाना भी बेहद आसान होता है साथ ही इसका स्वाद भी बेहद स्वादिष्ट होता है. इसे सामान्य दूध की तरह हर रोज पीया जा सकता है. इसे बनाने के लिए रात में भिंगो कर पीस कर इसका दूध बनाया जा सकता है."

Ayurvedic Health Plate
मिलेट्स से तैयार कर सकते हैं कई प्रकार के व्यंजन (ETV Bharat)

मिलेट्स जल्द करेगा स्वस्थ

डॉ चारू बंसल बताती हैं कि "बीमारी के समय पोषक खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इसलिए मरीजों को एक बार मिलेट्स से बने आहार जरूर लेना चाहिए. दिन में एक बार जौ और ज्वार से बने आहार जरूर लेने की सलाह दी जाती है. इससे मोटापा भी कम होता है. यदि माताएं और बच्चे बीमार हैं तो उन्हें रागी से बने व्यंजन दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह आयरन और कैल्शियम का बड़ा सोर्स होता है."

Ayurvedic Health Plate
यह 56 व्यंजन सुधारेंगे स्वास्थ्य (ETV Bharat)

सर्दियों में खाएं बाजरे के लड्डू-खीर

सर्दियों में बाजरा होता है. इससे हलवा, लड्डू और खीर भी बनाई जा सकती है. इसी तरह कुटकी भी खाई जा सकती है. इसको सीधे भिगोकर तो खाया ही जा सकता है, लेकिन इसके अलावा घर में चावल, दलिया बनाते समय इसमें कुटकी को मिलाकर खाया जा सकता है. इसका फायदा यह होगा कि कुटकी में कई मिनरल्स होते हैं, जो डायबिटिक को कंट्रोल करते हैं।. साथ ही बोन्स के लिए भी बेहतर होता है.

Last Updated : September 24, 2025 at 7:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MP AYURVEDIC COLLEGE DOCTORSAYURVEDIC HEALTH PLATEMILLETS HEALTHY FOODSSHREEANN RAGI KODO KUTKIMILLETS 56 TYPES DISHES BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

आसमां से निहारिये मैहर का मां शारदा धाम मंदिर, नवरात्रि में ड्रोन और CCTV से क्राउड मैनेजमेंट

रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में भजन संध्या, पंडाल में गूंजी कविता पौडवाल की सुरीली आवाज

रीवा में मां करणी के स्थापना दिवस में आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान, शादी को लेकर कही बड़ी बात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.