मिलेट्स के 56 भोग, दूध से लेकर केक तक, स्वास्थ्य सुधारेंगे यह व्यंजन
मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स ने मिलेट्स से 56 प्रकार के भोग की न सिर्फ पूरी सूची तैयार की बल्कि इन्हें बनाकर भी दिखाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 7:51 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 7:59 PM IST
भोपाल: मिलेट्स और हेल्दी फूड्स को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. मिलेट्स के तरह-तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं. भोपाल के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मिलेट्स के पूरे 56 भोग की सूची तैयार की है. यही नहीं डॉक्टर्स की टीम ने इन 56 भोग को तैयार करके भी दिखाया. इसमें रागी का दूध और केक भी शामिल हैं. आयुर्वेदाचार्यों के मुताबिक रागी, कोदो, कुटकी, जौ, बाजरा जैसे तमाम श्रीअन्न से कई तरह के व्यंजनों को बनाया जा सकता है. ये व्यंजन लोगों को स्वस्थ रखते हैं साथ ही बीमार होने पर तेजी से रिकवरी करने में भी मदद करते हैं.
यह 56 व्यंजन सुधारेंगे स्वास्थ्य
भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रोफेसर डॉ चारू बंसल के नेतृत्व में आयर्वुदिक चिकित्सों की टीम ने पूरे 56 भोग तैयार करके प्रस्तुत किए. डॉ चारू बंसल कहती हैं कि "मध्य प्रदेश में कोदो काफी मात्रा में पैदा होता है. प्रदेश में करीबन 40 फीसदी कोदो का उत्पादन होता है. इसी तरह से रागी और ज्वार का भी उत्पादन होता है. ऐसे ही तमाम श्रीअन्न की मदद से 56 व्यंजनों की पूरी सूची तैयार की गई और फिर इन्हें बनाया गया. इसमें हर व्यंजन में सहजन का उपयोग किया गया है, जो स्वाद तो बढ़ाता है, साथ ही इसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है."
रागी का दूध पीया क्या?
डॉ चारू बंसल बताती हैं कि "कई लोगों को दूध पीने में परेशानी होती है, ऐसे लोग रागी का दूध पी सकते हैं. इसे बनाना भी बेहद आसान होता है साथ ही इसका स्वाद भी बेहद स्वादिष्ट होता है. इसे सामान्य दूध की तरह हर रोज पीया जा सकता है. इसे बनाने के लिए रात में भिंगो कर पीस कर इसका दूध बनाया जा सकता है."
मिलेट्स जल्द करेगा स्वस्थ
डॉ चारू बंसल बताती हैं कि "बीमारी के समय पोषक खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इसलिए मरीजों को एक बार मिलेट्स से बने आहार जरूर लेना चाहिए. दिन में एक बार जौ और ज्वार से बने आहार जरूर लेने की सलाह दी जाती है. इससे मोटापा भी कम होता है. यदि माताएं और बच्चे बीमार हैं तो उन्हें रागी से बने व्यंजन दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह आयरन और कैल्शियम का बड़ा सोर्स होता है."
सर्दियों में खाएं बाजरे के लड्डू-खीर
सर्दियों में बाजरा होता है. इससे हलवा, लड्डू और खीर भी बनाई जा सकती है. इसी तरह कुटकी भी खाई जा सकती है. इसको सीधे भिगोकर तो खाया ही जा सकता है, लेकिन इसके अलावा घर में चावल, दलिया बनाते समय इसमें कुटकी को मिलाकर खाया जा सकता है. इसका फायदा यह होगा कि कुटकी में कई मिनरल्स होते हैं, जो डायबिटिक को कंट्रोल करते हैं।. साथ ही बोन्स के लिए भी बेहतर होता है.