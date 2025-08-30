भोपाल: मध्य प्रदेश में लोगों के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं. अजय सिंह ने स्मार्ट मीटर कंपनी के तार पाकिस्तानी जासूसों से जुड़े होने की संभावना जताई है. उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जिस कंपनी को दिया गया है, उसमें अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी पाकिस्तानी मूल के हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता के डाटा का दुरुपयोग किया जा सकता है.

सऊदी अरब की अल्फानार इंडिया को मिला है काम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने बताया कि "मध्य प्रदेश के घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम सऊदी अरब की अल्फानार इण्डिया कंपनी को दिया गया है." उनका आरोप है कि "इस कंपनी के आला अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी पाकिस्तानी मूल के हैं. इसलिए ठेके के बहाने नागरिकों का डाटा एकत्र कर उसका दुरूपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता." उन्होंने ठेका कंपनी के कार्यप्रणाली की सघन जांच कर ठेका निरस्त करने की मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है.

सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि "क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि कंपनी को ठेका देना देशहित में है. इसमें कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है. साथ ही यहां के नागरिकों का डाटा विदेशों में नहीं भेजा जाएगा. क्या अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर का ठेका देने से पहले मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया था. यदि मुख्यमंत्री इस ठेके से सहमत थे, तो सरकार को श्वेतपत्र जारी कर जनता तक यह बात पहुंचानी चाहिए."

'कंपनी ने 4 हजार करोड़ रुपए कम में लिया ठेका'

अजय सिंह ने शुक्रवार को जारी किए गए बयान में कहा है कि "इस कंपनी पर शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि अल्फानार ने सरकारी बोली से 4 हजार करोड़ रुपए कम में ठेका लिया. सरकारी बोली 15 अरब 70 करोड़ 26 लाख रुपए की थी जबकि अल्फानार ने 11 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए में ही ठेका ले लिया. ऐसे में समझा जा सकता है कि केवल सिस्टम में प्रवेश पाने लिए समझबूझ कर इतने कम राशि में टेंडर लिया गया. इसमें घटिया सामान सप्लाई किए जाने की भी संभावना है."

अल्फानार के पास आवश्यक अनुभव भी नहीं

अजय सिंह का आरोप है कि "अल्फानार कंपनी के पास साफ्टवेयर विकास या डेटा प्रबंधन का अनुभव नहीं है. अल्फानार ने यह काम यूएई की एस्यासाफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी को दे दिया है. इसमें भी पाकिस्तानी अधिकारी पदस्थ हैं. इनकी पहुंच हमारे उपभोक्ताओं के डाटा तक होना क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम नहीं है."

इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने दी साइबर अटैक की चेतावनी

इण्डिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में भाग ले रही खाड़ी देशों की विदेशी कंपनियों को ठेका देने के चलते डाटा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए साइबर हमले चेतावनी दी है. अल्फानार इण्डिया ने मध्य प्रदेश डिस्कॉम भोपाल और जबलपुर से लगभग 2 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 2 परियोजनायें हासिल की हैं. ये परियोजनायें स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकी के साथ-साथ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की भारत की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसमें मध्य प्रदेश एक प्रमुख क्षेत्र है.