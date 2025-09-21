मध्य प्रदेश में AI से लैस मशीन भरेगी सड़कों के गड्ढे, मिलेगी 2 साल की गारंटी
CRRI ने गड्ढे भरने के लिए तैयार की एआई से लैस मशीन. रोलर के साथ मौजूद रहेगा जरुरी सामान. भोपाल में दिया गया प्रेजेंटेशन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 5:35 PM IST
भोपाल: बारिश के मौसम में सड़कों पर गड्ढे होना कोई नई बात नहीं है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं, कमोवेश हर राज्य में बारिश से ज्यादा लोगों को सड़क पर होने वाले गड्ढे रुलाते हैं. लेकिन ऐसे गड्ढे अब लोगों को बहुत दिनों तक नहीं रुला पाएंगे.
इन गड्ढों को कम से कम समय में भरने और अगले 2 सालों तक फिर न उखड़ने की गारंटी वाली ऑटोमेटिक मशीन तैयार की गई है. एआई तकनीक से लैस इस मशीन में इसे भरने के लिए सभी जरूरी सामान मौजूद होगा. इसके अलावा इसमें एक रोलर भी मौजूद होगा. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार इस मशीन का मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंटेशन दिया गया है.
'देश की सभी सड़कों पर होते हैं गड्ढे'
बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी किसी चीज से होती है तो वह उखड़ी सड़कें और गड्ढे होते हैं. पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बयान दिया था कि देश की ऐसी कोई सड़क नहीं है, जहां गड्ढे न होते हों.
मध्य प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए बारिश का मौसम खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है. आमतौर पर गड्ढे भरने के लिए अभी मैन्युअली काम किया जाता है. इसमें 4 से 5 मजदूर लगते हैं. यह गड्ढों को साफ कर उसमें डामर या दूसरा मटेरियल और पत्थर डालकर इसे भरते हैं. हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि यह गड्ढे फिर नहीं उखड़ेंगे.
गड्ढे भरने एआई से लैस मशीन तैयार
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी मशीन तैयार की है, जो एआई से लैस होगी. इस मशीन में गड्ढे भरने का तमाम मटेरियल होगा.
केन्द्रीय रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ शिक्षा स्वरूपाकर बताती हैं कि "अभी गड्ढों को मैंटेन करते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं होती क्योंकि इसमें वर्कमैनशिप ठीक नहीं होता. गढ्ढे को भरने के लिए सबसे पहले उसे पूरी तरह से साफ करना होता है, उसके बाद उसमें कटिंग कर टैप कोटिंग लगानी पड़ती है यानी इमल्शन की लेयर लगानी होती है. इसके बाद इसमें मटेरियल डालकर उसे कॉम्पैक्ट करना होता है. इसके लिए मैकेनाइज प्रोसेसे में जाने की जरूरत है."
सीआरआरआई ने तैयार की मशीन
साइंटिस्ट डॉ शिक्षा स्वरूपाकर बताती हैं कि "सीआरआरआई ने एक गढ्ढे भरने की मशीन तैयार की है. गढ्ढों को भरने के लिए छोटे-बड़े एग्रीगेट से लेकर तमाम सामान मौजूद होता है. गड्ढों को भरने के बाद इसे रोलर भी किया जाता है. इस मशीन के जरिए पुणे में कंस्ट्रक्शन किया गया और इससे भरे गए गड्ढों की लाइफ 2 से 3 साल तक सामने आई है."
विदेशी मशीनों से आधी कीमत
इस मशीन के साथ एआई की मदद से ऑटोमेटिक पॉटहोल रिपेयर सिस्टम भी तैयार किया गया है. इसमें सर्विलांस कैमरे से मशीन को जोड़ा गया है. सॉफ्टवेयर की मदद से पता चलता है कि गड्ढा कहां पर है.
साइंटिस्ट डॉ शिक्षा स्वरूपाकर बताती हैं कि "केन्द्रीय रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार यह मेड इन इंडिया मशीन विदेशों में उपयोग होने वाले व्हीकल से आधी कीमत पर उपलब्ध है. हालांकि इसकी कीमत इस बात पर भी निर्भर करती है कि इसे कितनी क्षमता का विकसित करना है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग हो सकती है. जरुरत के हिसाब से इसे 2 क्यूबिक और 5.5 क्यूबिक क्षमता का तैयार किया जा सकता है. हालांकि इसके बाद भी यह विदेश में मिलने वाली मशीनों से आधी कीमत की होगी."
गड्ढे भरने की मशीन का मध्य प्रदेश में प्रेजेंटेशन
पुणे के साथ केरल में भी इसका उपयोग किया जा रहा है जबकि दिल्ली, उत्तराखंड और अब मध्य प्रदेश में भी इसका प्रजेंटेशन दिया गया है. इस मशीन के लिए 2 इंडस्ट्री से एग्रीमेंट किया गया है."