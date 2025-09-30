भोजपुरी स्टार पवन सिंह की BJP में वापसी, लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है. बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने इसकी पुष्टि की है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 30, 2025 at 1:22 PM IST
पटना: लोकसभा चुनाव 2024 में शाहाबाद इलाके में एनडीए का खेल बिगाड़ने वाले भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह एक फिर से बीजेपी में लौट आए हैं. पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है. हालांकि खुद भोजपुरी स्टार ने अबतक सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है.
उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन: बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है. वह पहले भी हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे. पावर स्टार की आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात तय है.
लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव: पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि वह भोजपुर या रोहतास की किसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं.
पवन सिंह की बीजेपी में वापसी: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गए हैं. पिछले साल लोकसभा चुनाव में उन्होंने बगावत कर निर्दलीय ही काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था. जिस वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया था लेकिन अब उनकी वापसी से शाहाबाद इलाके में पार्टी और गठबंधन को फायदा हो सकता है.
काराकाट से लड़ा था लोकसभा चुनाव: पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया और बाद में वह बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए. हालांकि उनको सीपीआई माले कैंडिडेट राजाराम सिंह कुशवाहा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे थे. राजाराम को 318730, पवन सिंह को 226474 और कुशवाहा को 217109 वोट मिले थे.
कौन हैं पवन सिंह?: भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले पवन सिंह गायक और अभिनेता हैं. उनके गाने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुने जाते हैं. भोजपुर के रहने वाले 39 वर्षीय पवन की पत्नी ज्योति सिंह भी लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, वह भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं.
