भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बोले- पत्नी जी...बिहार चुनाव से पहले ही ये अपनापन क्यों? इससे पहले कहां थी आप
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन सिंह ने कहा, मर्द का दर्द किसी को समझ नहीं आता, विधायक बनने के लिए कितना गिरोगी ज्योति जी...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 2:52 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 3:44 PM IST
लखनऊ: भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है. पवन सिंह ने बुधवार को लखनऊ के आउटर रिंग रोड के पास एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए.
प्रेस कांफ्रेंस में पवन सिंह ने कहा कि "मर्द का दर्द किसी को समझ में नहीं आता. यह अपनापन और लगाओ बिहार चुनाव से एक महीने पहले ही क्यों दिखाई दे रहा है? इससे पहले आप कहां थीं? पत्नी ज्योति सिंह जी आप चुनाव लड़ने के लिए इस हद तक गिर सकती हैं, मुझे यह उम्मीद नहीं थी."
VIDEO | Lucknow: Bhojpuri Singer Pawan Singh addressing a press conference said, " jyoti singh posted on instagram that i am coming to meet you... i know her thoughts very well... i want to say that law is important for me and her both. divorce case is going on from my side in ara… pic.twitter.com/74CR64oWyw— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
पवन सिंह ने कहा कि दो दिन पहले ज्योति सिंह सेलिब्रिटी अपार्टमेंट वाले घर पर आई थीं. उनके साथ उनके कई रिश्तेदार भी आए थे. सम्मान में हमने उन्हें बैठाया बातचीत हुई. हमारी करीब डेढ़ घंटे तक बात हुई थी. हमने साथ में खाना खाया और डेढ़ घंटे की इस बातचीत में उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ने की ही बात की. वह चुनाव लड़ना चाहती हैं जो कि मेरे बस में नहीं है.
पवन सिंह ने कहा, पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि मैं मिलने आ रही हूं. रात में खाना खाते समय भाई धनंजय सिंह ने कहा ज्योति के भाई से बात हुई है कि वो आ रहे हैं. मैं नींद में था तभी भाई ने बताया कि नीचे ज्योति आई है. कानून हमारे लिए भी मायने रखता है.
बता दें कि पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी लंबे वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रही है. दोनों का तलाक का केस भी चल रहा है. इस बारे में पवन सिंह ने कहा कि तलाक का केस मेरी तरफ से आरा में चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर ज्योति सिंह की तरफ से मेंटेनेंस का केस बलिया में चल रहा है. मैं ज्योति जी से मिला मेरा उनके साथ कैसा व्यवहार है मेरा भगवान जनता है.
बता दें कि मंगलवार को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी. लिखा था कि बड़ी ही शालीनता के साथ हमने पत्नी ज्योति और उनके साथ आए हुए लोगों का स्वागत किया था. मुलाकात की थी. इन्होंने बातचीत के दौरान सिर्फ चुनाव लड़ने की बात की थी.
हालांकि इस वीडियो के बाद पत्नी ज्योति ने भी सोशल मीडिया पर एक रोते हुए वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझसे मुलाकात कीजिए. मीडिया के सामने हम दोनों इस मामले पर बात करेंगे. पत्नी ज्योति ने आरोप लगाया था कि एक्टर ने पुलिस को बुलाया है जबकि एक्टर ने सोशल मीडिया पर कहा था कि पुलिस पहले से ही वहां पर मौजूद थी.
ये भी पढ़ेंः भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज, इस मामले में कोर्ट के आदेश पर हुई FIR