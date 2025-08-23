ETV Bharat / bharat

हरियाणा के रिटायर्ड क्लर्क ने भरा उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन, दो बार लोकसभा और 1 बार लड़ चुके विधानसभा चुनाव - VICE PRESIDENT ELECTION 2025

Vice President Election 2025: भिवानी के रिटायर्ड क्लर्क जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है.

Jagat Singh filed nomination for Vice President Election 2025
Jagat Singh filed nomination for Vice President Election 2025 (Jagat Singh With Nomination Letter)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 23, 2025 at 10:16 AM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले के चांग गांव निवासी 71 वर्षीय जगत सिंह ने एक बार फिर राजनीति में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है. जगत सिंह पहले भी तीन बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भर चुके हैं, हालांकि हर बार उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इस बार भी संभावना है कि उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों की आवाज बनने का संकल्प: जगत सिंह का कहना है कि वे हर चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाते हैं. उनका मानना है कि जब तक कर्मचारी सशक्त नहीं होंगे, तब तक प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती. उनका सपना है कि सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरा जाए और SYL नहर में हरियाणा को पूरा पानी मिले.

हरियाणा के रिटायर्ड क्लर्क ने भरा उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन (Jagat Singh filed nomination for Vice President Election 2025)

रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक सफर: जगत सिंह ने बिजली निगम में मीटर रीडर के पद से करियर की शुरुआत की और 36 साल 2 महीने तक विभिन्न पदों पर सेवाएं दीं. 2012 में वे अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) के पद से रिटायर हुए. इसके बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला लिया.

राष्ट्रपति चुनाव में कब-कब किया नामांकन?

  • 2012, 2017 और 2022 तीनों बार जगत सिंह ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया.
  • 2012 में प्रणब मुखर्जी और पीए संगमा के बीच मुकाबला था
  • 2017 में रामनाथ कोविंद सत्तापक्ष और मीरा कुमार विपक्ष के उम्मीदवार आमने-सामने थे
  • 2022 में द्रौपदी मुर्मू सत्तापक्ष और यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार बने

हर बार उनका नामांकन सांसदों का समर्थन ना मिलने के कारण रद्द कर दिया गया.

क्यों रद्द हो जाते हैं जगत सिंह के नामांकन? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए 50 सांसदों का प्रस्तावक और 50 का अनुमोदक होना आवश्यक है. वहीं, उपराष्ट्रपति पद के लिए ये संख्या 20+20 यानी कुल 40 सांसदों की समर्थन आवश्यक है. जगत सिंह को किसी भी सांसद का समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते उनका नामांकन इस बार भी रद्द होना लगभग तय है.

जानें कौन हैं जगत सिंह (Etv Bharat)

2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव लड़ा: जगत सिंह दो बार लोकसभा और एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. साल 2019 में उन्होंने हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. जिसमें उन्हें 732 वोट मिले थे. इसके बाद 2024 में जगत सिंह ने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 382 वोट मिले. साल 2024 में उन्होंने भिवानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 72 वोट मिले.

सरकारी नीतियों और SYL पर फोकस: जगत सिंह का स्पष्ट कहना है कि वे चुनाव किसी पद के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं. उनकी प्रमुख मांगें हैं-

  • सभी विभागों में खाली पदों को नियमित प्रक्रिया से भरा जाए
  • एक्सग्रेसिया पॉलिसी लागू की जाए
  • कर्मचारियों को बोनस और पेंशन मिले
  • SYL नहर का पानी हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचे, पाकिस्तान नहीं

Vice President Election 2025
Vice President Election 2025
