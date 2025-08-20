भिवानी: महिला अध्यापिका मनीषा के शव को दिल्ली एम्स भेज दिया गया है. अब दिल्ली एम्स में मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इससे पहले भिवानी सिविल अस्पताल और रोहतक PGI में मनीषा का पोस्टमार्टम हो चुका है. परिजनों और ग्रामीणों की मांग पर मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अभी तक की दो पोस्टमार्टम में सामने आया है कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक मिला है.

पहली दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला? रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने बताया कि मनीषा की मौत के बाद से जांच अच्छी तरह से हुई है. दो बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया है. भिवानी में भी किया गया और फिर रोहतक पीजीआई में भी. मामले में स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था. जिसने अपनी रिपोर्ट दी है. परिजन और बाकी लोग आए थे, उन्हें बताया गया है. उसके पेट से एक कीटनाशक केमिकल मिला है.

ग्रामीणों का धरना जारी: आईजी ने बताया कि परिजनों ने मनीषा के साथ रेप और यौन उत्पीड़न की आशंका जताई थी. उसकी भी जांच की गई है, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन परिजन अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं हैं. परिजनों और कमेटी का कहना है कि उन्हें हरियाणा पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मामला दर्ज करने में भी लापरवाही बरती थी. इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम की मांग रखी.

कब होगा मनीषा का अंतिम संस्कार? अब तीसरी बार दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी भी दे दी है. ग्रामीणों के अनुसार संभवत: कल सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

सामने आया ग्रामीणों और कमेटी के बीच मतभेद! इससे पहले ग्रामीणों और कमेटी के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी. मनीषा के दादा ने आरोप लगाए थे कि कमेटी सब कुछ खुद से तय कर रही है. जबकि उसे ग्रामीणों के सामने पहले अपनी बात रखनी चाहिए.

मनीषा के दादा ने क्या कहा? मनीषा के दादा ने कहा "मनीषा के शव को दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है. मैं अपने तीन आदमियों को भी भेज रहा हूं. प्रशासन लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहा है. हम बडे़ परेशान हैं. मेरा बस इतना सा कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए."

किसान नेता गुरनाम चढूनी ने क्या कहा? किसान नेता गुरनाम चढूनी भी दो दिन से ग्रामीणों के बीच मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवार और ग्रामीणों की दोनों मांगें मान ली है. अब अगला फैसला भी ग्रामीणों और कमेटी को मिलकर लेना है.

ग्रामीणों का धरना जारी, गांव के रास्ते रोके गए: भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. गांव में आने जाने वाले रास्तों पर ग्रामीणों ने पत्थर लगाकर और पेड़ों की टहनियों को काटकर रोड पर बिछा दिया है. भारी संख्या में पुलिस की बटालियन क्षेत्र में तैनात कर दी गई है. बीती रात प्रशासन और कमेटी के बीच बातचीत के बाद ऐसा लग रहा था कि बुधवार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. लेकिन सुबह होते ही गांव में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और फिर से धरना शुरू हो गया. ग्रामीणों ने एम्स से विसरा रिपोर्ट की जांच और तीसरी बार पोस्टमार्टम की मांग दोहरा दी.

