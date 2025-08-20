ETV Bharat / bharat

CBI करेगी भिवानी मनीषा मौत मामले की जांच, सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी, आज अंतिम संस्कार कर सकते हैं परिजन - BHIWANI MANISHA CASE

Bhiwani Manisha case: भिवानी की टीचर मनीषा केस की जांच अब CBI करेगी. सरकार ने छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की.

Manisha case CBI investigation
Manisha case CBI investigation (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 7:29 AM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले में मनीषा नाम की टीचर की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा की.

मनीषा केस की सीबीआई जांच: सीएम सैनी ने लिखा कि भिवानी की बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए इसे CBI को सौंपने का फैसला लिया है. सीएम ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.

मनीषा के पिता ने क्या कहा? मनीषा के पिता संजय ने कहा "सरकार ने उनकी मांग मान ली है. अब कमेटी ने फैसला किया है कि आज बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. मैंने सब निर्णय कमेटी पर छोड़ रखे थे और कमेटी की वजह से ही उन्होंने सहमति दी थी."

CBI करेगी भिवानी मनीषा मौत मामले की जांच (Etv Bharat)

सरकार की अब तक की कार्रवाई: मनीषा की मौत के मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कई सख्त कदम उठाए जा चुके हैं. पुलिस अधीक्षक (SP) सहित छह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को हटाकर सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा लोहारू थाने के प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, डायल-112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ERV) टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई.

क्या है मनीषा केस की पूरी कहानी? मनीषा भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली थी और एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही थी. 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में संदिग्ध हालत में मिला. शव की हालत बेहद खराब थी. गला रेता हुआ था. गर्दन की स्किन, मसल्स और हड्डियां तक गायब थीं. दुष्कर्म की आशंका के चलते सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. 14 अगस्त को मनीषा के परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. इसके बाद मामला तेजी से चर्चाओं में आ गया.

सरकार पर दबाव और CBI जांच की मांग: हालांकि अब तक इस केस की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है, जिससे लोगों में गुस्सा और बेचैनी दोनों बनी हुई है. मनीषा के परिवार और स्थानीय लोगों की लगातार मांग थी कि इस केस की निष्पक्ष जांच CBI से कराई जाए. लोगों का आरोप था कि स्थानीय स्तर पर जांच में कई खामियां हैं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे. इस बीच अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए CBI जांच के आदेश दे दिए हैं.

