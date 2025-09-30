NH 719 पर मौत ने मचाया तांडव, भिंड में कैंटर ने 2 बाइक पर सवार 5 लोगों को रौंदा
इटावा से ग्वालियर के बीच नेशनल हाईवे 719 पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. भिंड के मशहूर गोताखोर की भी गई जान.
भिंड: नेशनल हाईवे 719 पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. इटावा से ग्वालियर के बीच नेशनल हाईवे 719 को लोग मौत का हाईवे बताते लगे हैं. यहां एक बार फिर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है.
इटावा-भिंड के बीच हुआ हादसा
घटना भिंड के फूप थाना क्षेत्र में घटी है. बताया जा रहा है कि भिंड का मशहूर गोताखोर भोला खान किसी काम से इटावा गया था. मंगलवार सुबह जब वह इटावा से अपनी बाइक पर सवार होकर घर वापस आ रहा था, इसी दौरान फूप की टेड़ी पुलिया के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने भोला की बाइक को टक्कर मार दी. इस टक्कर से भिंड की ओर से आ रही एक और बाइक चपेट में आ गई. जिस पर 2 बच्चों समेत 4 लोग सवार थे.
3 की मौके पर और 2 की रास्ते में मौत
घटना इतनी तेजी से घटित हुई कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों बाइक कैंटर के नीचे आ गई. इस हादसे में भोला समेत दूसरी बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि घायलों को लेकर जब तक पुलिस जिला अस्पताल तक पहुंची तब तक रास्ते में ही दोनों घायलों ने भी दम तोड़ दिया.
कैंटर चालक फरार
फूप थाना प्रभारी सतेन्द्र भदौरिया ने बताया कि "घटना के बाद कैंटर चालक कैंटर को लेकर भाग निकला लेकिन जब उसका पीछा किया गया तो कुछ दूर जाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. वहीं मृतकों के शव पुलिस ने जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए हैं."
एक भिंड और 4 लोग फूप के रहने वाले थे
मरने वालों में शामिल भोला खान असल में भिंड का रहने वाला गोताखोर था, जिसने कई जिंदगियां बचाई थीं. गौरी सरोवर में किसी के भी डूबने पर भोला को ही रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता था. वही अन्य मृतकों में फूप के रहने वाले सुनील बघेल उसकी पत्नी बबीता और बाइक पर सवार 4 साल का बच्चा छोटू और एक लड़की है. ये चारों फूप इलाके के सोरा गांव के रहने वाले थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.