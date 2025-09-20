ETV Bharat / bharat

गुजरात: भावनगर में बनाई गई पीएम मोदी के चेहरे वाली चांदी की अंगूठी

गुजरात के भावनगर के एक ज्वैलर्स ने पीएम मोदी की मुखाकृति वाली चांदी की एक अंगूठी उन्हें उपहार में देने की इच्छा जताई.

Bhavnagar young jewellers made Silver ring of PM Modi's Face
भावनगर के युवा ज्वैलर्स ने बनाई पीएम मोदी के चेहरे वाली चांदी की अंगूठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025

2 Min Read
भावनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनगर दौरे को लेकर शहर में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है. इसी बीच, भावनगर के एक युवा सोनी डीलर ने प्रधानमंत्री मोदी की मुखाकृति वाली चांदी की एक अंगूठी बनाई है. इसे बनाने के लिए यह युवक कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था.

इस बीच यह अंगूठी बनकर तैयार हो गई. युवक ने पहले भी चांदी की कई कलाकृतियाँ बनाई हैं, लेकिन अब उसने प्रधानमंत्री मोदी की मुखाकृति वाली बनाई गई अंगूठी पीएम मोदी को देने की इच्छा जताई है.

भावनगर शहर के एमजी रोड स्थित सोनी बाजार में महाशक्ति ज्वैलर्स के नाम से अपनी दुकान चलाने वाले युवा जयभाई सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली एक चांदी की अंगूठी बनाई है. पीएम मोदी की इस अंगुठी के लीए लोग युवा ज्वेलर्स की प्रशंसा कर रहे है. इससे पहले यह व्यापारी ने श्री राम मंदिर और विश्व कप की अंगूठी भी बनाई थी. अब जब प्रधानमंत्री भावनगर दौरे पर हैं तो उसने अपनी बनाई अंगूठी उन्हें भेंट करना चाहता है. युवक ने कहा कि अगर उसे मौका मिला, तो वह प्रधानमंत्री को अंगूठी जरूर भेंट करेगा.

जय भाई सोनी से बातचीत के अनुसार उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख वाली चांदी की अंगूठी बनाई है. इसमें 15 से 20 दिन की मेहनत लगी. हालाँकि, यह अंगूठी शुद्ध चांदी से बनी है. इसका वजन आठ ग्राम चांदी है. युवक प्रधानमंत्री को यह आकर्षक अंगूठी भेंट करना चाहता है. युवक की यह इच्छा पूरी होगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा. लेकिन फिलहाल, वह इस अंगूठी को प्रधानमंत्री को उपहार में देने की तैयारी कर रहा है.

जय सोनी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए बनाई गई अंगूठी के अंदर बहुत छोटे अक्षरों में 2014 अंकित है. इसके साथ ही 'मोदी की गारंटी' भी लिखा है और कमल की कलाकृतियाँ भी नजर आ रही हैं. युवा सोनी व्यवसायी अपनी अद्भुत कारीगरी से प्रधानमंत्री की कलाकृति को चाँदी में उकेरने में सफल रहे हैं, इसलिए देखना यह है कि प्रधानमंत्री के शहर में मौजूद रहने पर उन्हें उपहार देने की उनकी इच्छा पूरी होती है या नहीं.

