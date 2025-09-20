ETV Bharat / bharat

गुजरात: भावनगर में बनाई गई पीएम मोदी के चेहरे वाली चांदी की अंगूठी

भावनगर के युवा ज्वैलर्स ने बनाई पीएम मोदी के चेहरे वाली चांदी की अंगूठी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 20, 2025 at 10:35 AM IST 2 Min Read

भावनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनगर दौरे को लेकर शहर में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है. इसी बीच, भावनगर के एक युवा सोनी डीलर ने प्रधानमंत्री मोदी की मुखाकृति वाली चांदी की एक अंगूठी बनाई है. इसे बनाने के लिए यह युवक कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था. इस बीच यह अंगूठी बनकर तैयार हो गई. युवक ने पहले भी चांदी की कई कलाकृतियाँ बनाई हैं, लेकिन अब उसने प्रधानमंत्री मोदी की मुखाकृति वाली बनाई गई अंगूठी पीएम मोदी को देने की इच्छा जताई है. प्रधानमंत्री के लिए अंगूठी

भावनगर शहर के एमजी रोड स्थित सोनी बाजार में महाशक्ति ज्वैलर्स के नाम से अपनी दुकान चलाने वाले युवा जयभाई सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली एक चांदी की अंगूठी बनाई है. पीएम मोदी की इस अंगुठी के लीए लोग युवा ज्वेलर्स की प्रशंसा कर रहे है. इससे पहले यह व्यापारी ने श्री राम मंदिर और विश्व कप की अंगूठी भी बनाई थी. अब जब प्रधानमंत्री भावनगर दौरे पर हैं तो उसने अपनी बनाई अंगूठी उन्हें भेंट करना चाहता है. युवक ने कहा कि अगर उसे मौका मिला, तो वह प्रधानमंत्री को अंगूठी जरूर भेंट करेगा.