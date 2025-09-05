भरूच (गुजरात) : गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्थानों पर नर्मदा नदी उफान पर है. वहीं कई अन्य जगहों पर जल स्तर बढ़ने से गंभीर हालात पैदा हो गए हैं. नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से भरूच के अलावा नर्मदा और वडोदरा जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सूरत में किम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

गोल्डन ब्रिज के पास नर्मदा नदी ने डेंजर मार्क पार किया

गोल्डन ब्रिज नर्मदा नदी पर गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर शहरों के पास स्थित है. गोल्डन ब्रिज के पास नर्मदा नदी का जल स्तर 22 फीट के चेतावनी स्तर को पार कर 24.50 फीट तक पहुंच गया है. खतरे का स्तर 24 फीट निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ है कि पानी वर्तमान में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. परिणामस्वरूप, नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है.

सरदार सरोवर बांध से छोड़ा जा रहा पानी

ऊपर से लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह की वजह से गुजरात की जीवनरेखा सरदार सरोवर नर्मदा बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है. यहां पर 23 गेट खोलकर प्रति घंटे लगभग 75.78 करोड़ लीटर पानी नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है. वर्तमान में नर्मदा नदी में 4.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी के दोनों किनारों के इलाकों में स्थिति गंभीर होती जा रही है.

नर्मदा नदी डेंजर मार्क के ऊपर (ETV Bharat)

तीन जिलों में अलर्ट

भरूच समेत नर्मदा और वडोदरा जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील की है. भरूच और अंकलेश्वर क्षेत्र के नदी किनारे के गांवों में बाढ़ के हालात पैदा होने की आशंका है.

सूरत में किम नदी खतरे के निशान से ऊपर

सूरत में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश के कारण किम नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे मंगरोल के मोटा बोरसारा गांव के पादर में नदी का पानी आ गया है. इसके चलते मोटा बोरसारा और आसपास के गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है. हालात यह है कि स्थानीय लोगों को जलभराव के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि सूरत के उमरपाड़ा तालुका में 8.5 इंच और मंगरोल तालुका में 4 इंच रिकॉर्ड बारिश हुई है.

अंकलेश्वर के 14 गांवों में अलर्ट

अंकलेश्वर तालुका के 14 गांवों में प्रशासन द्वारा विशेष अलर्ट जारी किया गया है. कई टीमें गांवों का दौरा कर रही हैं और लोगों से बातचीत करके बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं.

ममलतदार करण सिंह राजपूत और तलाटी मंत्री वृत्ति चौहान ने पहले चरण में प्रभावित हुए सरफुद्दीन, खालपिया, बोरभाठा बेट और जूना काशिया गांवों का दौरा किया. उन्होंने ग्रामीणों से बाढ़ की स्थिति में सावधानी बरतने, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की.

अधिकारियों की तैयारी और अपील

भरूच जिला प्रशासन तत्काल स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है. नदी किनारे के इलाकों में बचाव दल तैनात हैं. लोगों से नदी किनारे न जाने, बच्चों को पानी के पास न खेलने देने और किसी भी स्थिति में घबराने की बजाय अधिकारियों को जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की गई है.

नर्मदा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोत्तरी (ETV Bharat)

अधिकारी ने लोगों को आगाह किया

करण सिंह राजपूत, ममलतदार अंकलेश्वर ने कहा, "नर्मदा नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने से किनारे के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. अधिकारी सतर्क हैं और ग्रामीणों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अधिकारियों के साथ सहयोग करें."

सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत

वृति चौहान, तलाटी मंत्री ने कहा, सरफुद्दीन और बोरभाठा बेट गांवों के लोगों से सीधे संपर्क करके सावधानी बरतने की अपील की गई है. प्रशासन की टीमें लगातार गांवों का दौरा कर रही हैं. भरूच ज़िले के लोगों के लिए मौजूदा स्थिति गंभीर होती जा रही है. नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुँचते ही प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. अगर लोग सतर्क रहें और प्रशासन का सहयोग करें, तो संभावित खतरों से बचा जा सकता है. फ़िलहाल, प्रशासन, ग्रामीणों और बचाव दल के बीच सामंजस्य बनाए रखना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है.

