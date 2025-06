ETV Bharat / bharat

चंबल पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी की ढाय गिरी, UP निवासी 4 की मौत, कई घायल - PIT COLLAPSED IN BHARATPUR

भरतपुर में गड्ढे में दबे लोग ( ETV Bharat Bharatpur )

घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर गहनोली मोड़ पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. दबे हुए सभी लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया. मृतकों के शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन काम अधूरा छोड़कर बारिश के कारण मौके से चले गए. कई बार मिट्टी लेने आने वालों को रोका भी गया, लेकिन कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए. ग्रामीणों ने पहले ही पुलिस से मदद मांगी थी, क्योंकि यहां खतरे की स्थिति बनी हुई थी. घटना की सूचना के बाद जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा आरबीएम अस्पताल पहुंचे हैं. यूपी के रहने वाले थे मृतक : जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि घटना में चार लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है. पूरी घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. हादसे में जिन चार लोगों की मौत हुई, उनमें से तीन महिलाएं हैं. मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के उत्तू गांव निवासी के रूप में हुई है. मृतकों में विमला (45 वर्ष) पत्नी श्रीपति, अनुकूल (24 वर्ष) पुत्र विजेंद्र सिंह, विनोद (55 वर्ष) पत्नी मुंशी और योगेश (25 वर्ष) पत्नी अमित शामिल हैं. पढ़ें. पत्थर की खदान ढहने से मलबे में दबे 2 मजदूर, पुलिस व प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू टीकाराम जूली ने जताया दुख : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हादसे पर दुख जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भरतपुर में चम्बल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन पर मिट्टी ढहने की दर्दनाक घटना में कई लोगों की मृत्यु और गंभीर घायल होने के समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. राजेंद्र राठौड़ ने भी किया पोस्ट : भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भरतपुर में चंबल प्रोजेक्ट की पाइप लाइन डालने के दौरान मिट्टी ढहने से हुए हादसे में कई लोगों के हताहत होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को दु:ख की इस कठिन घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करें.

