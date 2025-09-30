ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज! BRS सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी

हैदराबाद: स्थानीय निकाय चुनावों ( Local Body Elections) के नजदीक आते ही, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पूरे तेलंगाना में अपनी तैयारियां तेज कर रही है। पार्टी ने सरकार के वादों और नाकामियों को उजागर करने के लिए एक व्यापक अभियान की घोषणा की है, जिसमें हाल ही में शुरू की गई 'ऋण कार्ड' (Debt Card) पहल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

बीआरएस ने कांग्रेस सरकार पर सत्ता में आने के बाद से छह गारंटियों और 420 वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है. इस अभियान के तहत, पार्टी राज्य भर में 'हर घर तक ऋण कार्ड' के नारे के तहत चार करोड़ ऋण कार्ड छापकर वितरित करने की योजना बना रही है.

यह अभियान ग्रामीण तेलंगाना में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा, जिसमें हाल ही में यूरिया की कमी के दौरान किसानों की कठिनाइयां भी शामिल हैं. इसके अलावा, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये, 4,000 रुपये की पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और गांवों में स्वच्छता पहल जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा.

नेतृत्व और रणनीति

बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव (KCR) ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को निर्देश दिया है कि वे चुनावों के दौरान कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करना सुनिश्चित करें. केसीआर ने कहा कि, लोग सरकार के शासन से बेहद असंतुष्ट हैं. स्थानीय निकाय चुनाव उन्हें सबक सिखाएंगे.