तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज! BRS सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी
बीआरएस राज्य भर में हर घर तक ऋण कार्ड के नारे के तहत चार करोड़ ऋण कार्ड छापकर वितरित करने की योजना बना रही है.
Published : September 30, 2025 at 7:43 PM IST
हैदराबाद: स्थानीय निकाय चुनावों ( Local Body Elections) के नजदीक आते ही, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पूरे तेलंगाना में अपनी तैयारियां तेज कर रही है। पार्टी ने सरकार के वादों और नाकामियों को उजागर करने के लिए एक व्यापक अभियान की घोषणा की है, जिसमें हाल ही में शुरू की गई 'ऋण कार्ड' (Debt Card) पहल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
बीआरएस ने कांग्रेस सरकार पर सत्ता में आने के बाद से छह गारंटियों और 420 वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है. इस अभियान के तहत, पार्टी राज्य भर में 'हर घर तक ऋण कार्ड' के नारे के तहत चार करोड़ ऋण कार्ड छापकर वितरित करने की योजना बना रही है.
यह अभियान ग्रामीण तेलंगाना में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा, जिसमें हाल ही में यूरिया की कमी के दौरान किसानों की कठिनाइयां भी शामिल हैं. इसके अलावा, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये, 4,000 रुपये की पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और गांवों में स्वच्छता पहल जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा.
नेतृत्व और रणनीति
बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव (KCR) ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को निर्देश दिया है कि वे चुनावों के दौरान कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करना सुनिश्चित करें. केसीआर ने कहा कि, लोग सरकार के शासन से बेहद असंतुष्ट हैं. स्थानीय निकाय चुनाव उन्हें सबक सिखाएंगे.
इस निर्देश के अनुरूप, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर और वरिष्ठ नेता टी हरीश राव राज्य भर में व्यापक दौरे करेंगे. जेडपीटीसी सीटों (जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) के लिए उम्मीदवारों का चयन स्थानीय विधायकों, विधान पार्षदों और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों के साथ समन्वय करके किया जाएगा. पार्टी की योजना हैदराबाद स्थित तेलंगाना भवन में केसीआर की देखरेख में चयनित उम्मीदवारों को बी-फॉर्म सौंपने की है.
कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, बीआरएस पिछले विधानसभा चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का इरादा रखती है, जबकि अन्य में वरिष्ठ नेताओं के बेटे, पत्नियां और परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे. इस रणनीति का उद्देश्य जेडपीटी अध्यक्ष पदों पर पार्टी का नियंत्रण अधिक से अधिक करना है. इस बीच, सरपंच उम्मीदवारों के चयन का काम स्थानीय विधायकों और पार्टी प्रभारियों को सौंपा गया है.
ऋण कार्ड अभियान (Debt Card Campaign) और एक केंद्रित उम्मीदवार चयन रणनीति के साथ, बीआरएस को अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में बहुमत हासिल करने की उम्मीद है.
