भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से करें 4 ज्योतिर्लिंग और दिव्य दक्षिण की आध्यात्मिक यात्रा, जानें टूर पैकेज और रूट प्लान

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक स्पेशल धार्मिक यात्रा की घोषणा की है. रेलवे की भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से चार ज्योतिर्लिंग व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है.

यह विशेष ट्रेन 25 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से रवाना होगी. यह यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक समृद्धि और किफायती तीर्थयात्रा के विकल्प प्रदान करेगी. प्राचीन काल के ज्योतिर्लिंग मंदिर और नई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धार्मिक श्रद्धा और राष्ट्रीय गौरव के बीच का विरोधाभास दर्शाते हैं. यह प्रवृत्ति स्थानीय पर्यटन स्थलों में और भी स्पष्ट होती जा रही है.

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मुताबिक, यह 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होगी और जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली छावनी और रेवाड़ी में बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. यह टूर उज्जैन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, द्वारका के आसपास नागेश्वर, वेरावल में सोमनाथ (भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से चार) और केवड़िया में द्वारकाधीश मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराएगा.

रेलवे ने कहा कि, ट्रेन में 762 यात्री सवार हो सकते हैं, जिन्हें इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कम्फर्ट क्लास में बांटा गया है. किराया 19,555 रुपये से 39,410 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच है. ट्रेन में शाकाहारी भोजन, आवास, स्थानांतरण, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा बीमा और सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध है.

आवास और स्थानीय परिवहन में श्रेणी के अनुसार अंतर किया गया है. इकोनॉमी श्रेणी के यात्री नॉन-एसी होटलों में ठहर सकते हैं और कुछ मामलों में ऑटो-रिक्शा से मंदिर तक जा सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस पैकेज में स्मारक प्रवेश शुल्क, व्यक्तिगत शुल्क और टिप्स शामिल नहीं हैं.

आईआरसीटीसी ने इस टूर को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की एक-स्टॉप पेशकश के रूप में प्रचारित किया है, जो आस्था-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रुचि का एक चलन है. प्राचीन काल के ज्योतिर्लिंग मंदिर और नई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धार्मिक श्रद्धा और राष्ट्रीय गौरव के बीच के अंतर को दर्शाते हैं, और यह प्रवृत्ति स्थानीय पर्यटन स्थलों में तेजी से स्पष्ट होती जा रही है.

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया, "हालांकि यह यात्रा कार्यक्रम अस्थायी है और ट्रेनों की गतिविधियों और जमीनी हालात के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है. आईआरसीटीसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले वैध पहचान पत्र साथ लाएँ और यह भी सुनिश्चित कर लें कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं."