भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से करें 4 ज्योतिर्लिंग और दिव्य दक्षिण की आध्यात्मिक यात्रा, जानें टूर पैकेज और रूट प्लान

यह यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक समृद्धि और किफायती तीर्थयात्रा विकल्प प्रदान करेगी.

Bharat Gaurav Tourist Train for four Jyotirlingas
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 3:18 PM IST

5 Min Read
चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक स्पेशल धार्मिक यात्रा की घोषणा की है. रेलवे की भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से चार ज्योतिर्लिंग व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है.

यह विशेष ट्रेन 25 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से रवाना होगी. यह यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक समृद्धि और किफायती तीर्थयात्रा के विकल्प प्रदान करेगी. प्राचीन काल के ज्योतिर्लिंग मंदिर और नई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धार्मिक श्रद्धा और राष्ट्रीय गौरव के बीच का विरोधाभास दर्शाते हैं. यह प्रवृत्ति स्थानीय पर्यटन स्थलों में और भी स्पष्ट होती जा रही है.

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मुताबिक, यह 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होगी और जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली छावनी और रेवाड़ी में बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. यह टूर उज्जैन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, द्वारका के आसपास नागेश्वर, वेरावल में सोमनाथ (भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से चार) और केवड़िया में द्वारकाधीश मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराएगा.

रेलवे ने कहा कि, ट्रेन में 762 यात्री सवार हो सकते हैं, जिन्हें इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कम्फर्ट क्लास में बांटा गया है. किराया 19,555 रुपये से 39,410 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच है. ट्रेन में शाकाहारी भोजन, आवास, स्थानांतरण, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा बीमा और सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध है.

आवास और स्थानीय परिवहन में श्रेणी के अनुसार अंतर किया गया है. इकोनॉमी श्रेणी के यात्री नॉन-एसी होटलों में ठहर सकते हैं और कुछ मामलों में ऑटो-रिक्शा से मंदिर तक जा सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस पैकेज में स्मारक प्रवेश शुल्क, व्यक्तिगत शुल्क और टिप्स शामिल नहीं हैं.

आईआरसीटीसी ने इस टूर को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की एक-स्टॉप पेशकश के रूप में प्रचारित किया है, जो आस्था-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रुचि का एक चलन है. प्राचीन काल के ज्योतिर्लिंग मंदिर और नई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धार्मिक श्रद्धा और राष्ट्रीय गौरव के बीच के अंतर को दर्शाते हैं, और यह प्रवृत्ति स्थानीय पर्यटन स्थलों में तेजी से स्पष्ट होती जा रही है.

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया, "हालांकि यह यात्रा कार्यक्रम अस्थायी है और ट्रेनों की गतिविधियों और जमीनी हालात के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है. आईआरसीटीसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले वैध पहचान पत्र साथ लाएँ और यह भी सुनिश्चित कर लें कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं."

चूंकि भारत में तीर्थयात्रा में तेजी आ रही है, इसलिए इस पैकेज की पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के श्रद्धालुओं के बीच अच्छी मांग होगी. अधिकतर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र यह है कि उन्हें एक ही यात्रा में चार पवित्र तीर्थस्थलों और एक राष्ट्रीय धरोहर के दर्शन करने का मौका मिलता है. अधिकारियों ने बताया कि आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और चंडीगढ़ व दिल्ली स्थित आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में आरक्षण उपलब्ध है.

दिव्य दक्षिण यात्रा
इसी तरह, आईआरसीटीसी ने भी 23 सितंबर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ज्योतिर्लिंग के साथ दिव्य दक्षिण यात्रा की शुरुआत की घोषणा की है. यह ट्रेन तिरुवन्नामलाई में अरुणाचलम मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर, रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी में कुमारी अम्मन मंदिर, त्रिवेंद्रम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, त्रिची में श्री रंगनाथस्वामी मंदिर और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के दर्शन कराएगी.

आईआरसीटीसी अधिकारियों ने बताया कि, तेलंगाना में जनगांव, काजीपेट, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम, मधिरा, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर और रेनीगुंटा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बोर्डिंग और डिबोर्डिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी.

पूरी यात्रा 7 रातों और 8 दिनों की अवधि में पूरी होगी. इसमें सभी यात्रा सुविधाएं (रेल और सड़क परिवहन दोनों सहित), आवास सुविधा, खानपान व्यवस्था (सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना, ट्रेन में और ट्रेन से बाहर दोनों) शामिल हैं. ट्रेन में सुरक्षा, सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे. सभी कोचों में सार्वजनिक घोषणा की सुविधा, यात्रा बीमा और सहायता के लिए पूरी यात्रा के दौरान टूर मैनेजर मौजूद रहेंगे.

स्थान
दिव्य दक्षिण यात्रा में, ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम (अरुणाचलम मंदिर), रामेश्वरम (रामनाथस्वामी मंदिर), मदुरै (मीनाक्षी अम्मन मंदिर), कन्याकुमारी (रॉक मेमोरियल, कुमारी अम्मन मंदिर), त्रिवेंद्रम (श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर), त्रिची (श्री रंगनाथस्वामी मंदिर), और तंजावुर (बृहदेश्वर मंदिर) शामिल हैं.

यात्रा तिथि:
23 सितंबर से (7 रातें और 8 दिन)

प्रति व्यक्ति यात्रा किराया
इकोनॉमी क्लास-स्लीपर:14,100 रुपये
स्टैंडर्ड 3AC- 22,500 रुपये
कम्फर्ट-2AC-29,500 रुपये

सुरक्षा व्यवस्था
ट्रेन में सुरक्षा, सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे, सभी डिब्बों में सार्वजनिक उद्घोषणा सुविधा, यात्रा बीमा और यात्रा के दौरान सहायता के लिए टूर मैनेजर की मौजूदगी रहेगी.

