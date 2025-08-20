नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला करने वाले राजेश खिमजी की मां भानुबेन ने कहा कि उनके बेटे ने ये सब कुत्तों के प्रति प्रेम के चलते ऐसा किया.

उन्होंने मुख्यमंत्री से माफ़ी की अपील करते हुए कहा कि उनका परिवार गरीब है. उन्होंने बताया कि रिक्शा चालक राजेश, दिल्ली में कुत्तों को ले जाए जाने के वीडियो देखकर परेशान हो गया था और उज्जैन जाने की बात कहकर घर से निकल गया था.

भानुबेन ने कहा, "मेरे बेटे ने कुत्तों के प्रति प्रेम के चलते ऐसा किया. मैं मुख्यमंत्री से अपील करती हूं कि मेरे बेटे को माफ़ कर दिया जाए, हम गरीब लोग हैं''.

आरोपी की मां ने कहा कि ''वह महादेव का भक्त है वह घर से यह कहकर निकला था कि वह उज्जैन जा रहा है. वह महीने में कम से कम एक बार वहा जाता है. मुझे नहीं पता कि वह उज्जैन से दिल्ली कब गया था. कल उसके पिता ने उसे फ़ोन करके पूछा कि वह कब वापस आ रहा है. उसने अपने पिता को बताया कि वह कुत्तों के सिलसिले में दिल्ली में है. यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया. सोशल मीडिया पर दिल्ली में कुत्तों को ले जाते हुए एक वीडियो देखकर वह भड़क गया था. वीडियो देखने के बाद उसने खाना नहीं खाया. वह रिक्शा चलाता है और उसकी पत्नी और एक बेटा है,"

इस बीच, सीसीटीवी फुटेज में राजेश खिमजी 19 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग (निजी) आवास का निरीक्षण करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा पर हमला किया. घटना के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया.

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला एक सुनियोजित साज़िश हो सकती है क्योंकि हमलावर ने उनके आवास की तस्वीरें ली थीं. उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच करेगी और मुख्यमंत्री का इलाज चल रहा है.

खुराना ने कहा, "जिस तरह से वह व्यक्ति अपने फ़ोन कैमरे से रेकी कर रहा था और उसके पास मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें थीं, उससे यह एक साज़िश लगती है. अगर यह राजनीति से प्रेरित था, तो पुलिस इसका स्पष्टीकरण देगी और मामले की जांच करेगी. मुख्यमंत्री का इलाज चल रहा है और वह अपना काम नहीं रोकेंगी"

बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने भी इस मामले पर बात की और कहा कि शहर के लिए उनका काम जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जनता और अधिकारी इस हमले को माफ़ नहीं करेंगे. उपाध्याय ने कहा, "मुख्यमंत्री ठीक हैं. दिल्ली की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री के काम को कोई नहीं रोक सकता.

