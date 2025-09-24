'पेन फेंके नहीं, हमें दें', 'द जॉय ऑफ गिविंग' एक अभियान, जिसे सस्टेनेबल बिजनेस जर्नल में मिली जगह
डॉ. तेजस दोशी का कहना है कि, इस्तेमाल किया हुआ पेन किसी जरूरतमंद छात्र के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.
Published : September 24, 2025 at 5:11 PM IST
भावनगर : आज से पांच साल पहले, भावनगर शहर के डॉ. तेजस दोशी के बेटे ने एक अधूरी पेंसिल फेंक दी थी, जिसके बाद डॉक्टर तेजस दोशी ने अपने बेटे को उस पेंसिल का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहा. तभी से 'द जॉय ऑफ गिविंग' नाम से एक अभियान शुरू हुआ.
इस अभियान को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल बिजनेस जर्नल में जगह मिली है. हालांकि, इसके बाद इस अभियान के तहत इस्तेमाल और फेंके गए पेन इकट्ठा करके जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया. यह अभियान आज पूरे विश्व पटल पर छा गया है.
अभियान 2019 में शुरू हुआ था
भावनगर शहर के डॉक्टर तेजस दोशी ने कहा कि, वे एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें एक इस्तेमाल किया हुआ पेन है. उनका कहना है कि, एक पेन बनाने में 6.50 लीटर पानी खर्च होता है. उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ और फेंका हुआ पेन को एक समस्या बताया. ऐसे में उन्होंने एक अभियान चलाया कि पेन फेंके नहीं, हमें दें. उनका कहना है कि, वे उसमें रिफिल भरकर छात्रों को देते हैं. उन्होंने यह प्रोजेक्ट 2019 से शुरू किया था. अब तक उन्होंने इस अभियान के तहत जरूरतमंद छात्रों को 13 लाख से ज्यादा पेन दे चुके हैं.
अभियान को अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिली
डॉ. तेजस दोशी ने आगे कहा, "इस प्रोजेक्ट के बारे में एक सस्टेनेबल बिजनेस पत्रिका है, जो 130 देशों में प्रकाशित होती है. जिसमें शोध पत्र प्रकाशित होते हैं. गांधीनगर की प्रोफेसर उर्वी अमीन और राजकोट के प्रोफेसर धर्मेंद्रजी ने इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने पर काम किया है. आज इसे सस्टेनेबल बिजनेस जर्नल में जगह मिली है. इस अभियान पर आधारित केस स्टडी 'सस्टेनेबिलिटी: ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टूवर्ड्स' में प्रकाशित हुई है. 'सद्भाव - सतत व्यवसाय.'
गरीब बच्चों तक पेन पहुंचाना लक्ष्य
इस्तेमाल करके फेंक देने की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए, डॉ. तेजस दोशी ने 2019 में 'द जॉय ऑफ गिविंग' परियोजना शुरू की. उन्होंने इसे पर्यावरण के अनुकूल नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक मानते हुए इसकी शुरुआत की थी.
इसके तहत पेंसिल, रबर, पेन आदि वस्तुओं को इकट्ठा करके उनका दोबारा उपयोग करके उन्हें गरीब या जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. आज यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो चुकी है, जिसे भावनगर और भारत के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात माना जा सकता है.
ये भी पढ़ें: मुस्लिम युवक ने भरतनाट्यम में की Phd, गुरु के नाम पर खोली एकेडमी