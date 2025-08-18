बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोमवार को लंबे समय से प्रतीक्षित हेब्बल फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया. इस फ्लाईओवर एक्सटेंशन के खुलने से भीड़ से पस्त बेंगलुरु की जनता को भारी ट्रैफिक से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है.

नया लूप केआर पुरम और नागवारा से मेखरी सर्कल की ओर एक सीधा गलियारा प्रदान करता है, जिससे मध्य बेंगलुरु और केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को काफी लाभ होता है.

बेंगलुरु में हेब्बल फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन, (ETV Bharat)

बीडीए द्वारा लगभग 94 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 500 से 700 मीटर की इस फ्लाईओवर एक्सटेंशन को पूरा होने में लगभग 31 महीने लगे. अधिकारियों का अनुमान है कि हेब्बल जंक्शन पर यातायात, जहां यात्रियों को अक्सर लंबे जाम का सामना करना पड़ता है, लगभग 30 प्रतिशत कम हो सकता है.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि, यह परियोजना सालों से लंबित थी. मंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने धनराशि जारी करने और आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित किए. जबकि यह खंड लगभग 180 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है.

बेंगलुरु में हेब्बल फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, समग्र परियोजना का अनुमान 300 करोड़ रुपये है. अतिरिक्त लूप और सुरंग सहित अधिक काम आने वाले महीनों में पूरा हो जाएगा. इस विस्तार से हेब्बल में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है. ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब मेखरी सर्कल खासकर अंडरपास के पास यातायात भीड़ बढ़ सकती है.

पहले किए गए ट्रायल रन में हेब्बल में सुचारू यातायात दिखाया गया था. रक्षा विभाग की जमीन को संभावित उपयोग के लिए चिन्हित किया गया है, जिससे आरटी नगर, जयमहल और वसंत नगर की ओर यातायात को सुगम बनाया जा सकेगा.

बेंगलुरु में हेब्बल फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन, (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री के मुताबिक, पूर्वी बेंगलुरु को जोड़ने वाला एक और लूप और एस्टीम मॉल के पास एक किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है. उन्होंने कहा कि, नवंबर तक यात्रियों को और प्रगति देखने को मिलेगी. यह बुनियादी ढांचा आपात स्थिति और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. फिलहाल, यह फ्लाईओवर जनता के लिए खुला है और इससे दैनिक यात्रियों को कम से कम आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है.

बेंगलुरु में हेब्बल फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन, (ETV Bharat)

हालांकि, बेंगलुरु के बढ़ते यातायात के बोझ को संभालने की बड़ी चुनौती इस बात पर निर्भर करेगी कि नियोजित विस्तार और पूरक उपायों को कितनी जल्दी लागू किया जाता है. हेब्बल जंक्शन पर उद्घाटन समारोह में कृष्णा बायरे गौड़ा और बिरथी सुरेश, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अध्यक्ष एन.ए. हैरिस, वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सांसद राम्या सहित कई मंत्री उपस्थित थे.

