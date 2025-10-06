ETV Bharat / bharat

Bengaluru Waqf Meet: UMEED पोर्टल की समय सीमा से पहले वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन में बाधाएं

बेंगलुरु: वक्फ संपत्तियों के डिजिटल मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आने वाली तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याओं के समाधान के लिए आज बेंगलुरु में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया. बैठक में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए. यह वर्कशॉप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर की समय सीमा से पहले सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करने के राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है. बैठक के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के अधिकारियों ने तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार मांगा. हालांकि, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एसपी सिंह तेवतिया ने कहा, "रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है." उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ राज्य वक्फ बोर्डों के पहले के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब UMEED पोर्टल का अनुपालन अनिवार्य है. बेंगलुरु में वक्फ मीट (ETV Bharat) तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां

राज्य प्रतिनिधियों ने पंजीकरण को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को रेखांकित किया. कई मुतवल्लियों के पास ईमेल आईडी नहीं हैं, जिससे इस फील्ड को वैकल्पिक बनाने का अनुरोध किया गया है. कर्नाटक के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल से कई तालुका गायब हैं, जिससे डेटा प्रविष्टि जटिल हो गई है. वक्फ की प्रकृति फील्ड में छात्रावासों, अनाथालयों और दरगाहों का उल्लेख नहीं है, जबकि ऐसी संपत्तियां वक्फ बोर्डों के अंतर्गत मौजूद हैं. कई संपत्तियों के लिए जिम्मेदार कुछ वक्फ अधिकारी एक समय में केवल एक ही संपत्ति का पंजीकरण कर सकते हैं.