Bengaluru Waqf Meet: UMEED पोर्टल की समय सीमा से पहले वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन में बाधाएं

UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आज बेंगलुरु में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया.

Bengaluru Waqf Meet
UMEED पोर्टल की समय सीमा से पहले वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन में बाधाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 7:40 PM IST

बेंगलुरु: वक्फ संपत्तियों के डिजिटल मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आने वाली तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याओं के समाधान के लिए आज बेंगलुरु में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया.

बैठक में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए. यह वर्कशॉप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर की समय सीमा से पहले सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करने के राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है.

बैठक के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के अधिकारियों ने तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार मांगा. हालांकि, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एसपी सिंह तेवतिया ने कहा, "रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है." उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ राज्य वक्फ बोर्डों के पहले के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब UMEED पोर्टल का अनुपालन अनिवार्य है.

Bengaluru Waqf Meet
बेंगलुरु में वक्फ मीट (ETV Bharat)

तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां
राज्य प्रतिनिधियों ने पंजीकरण को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को रेखांकित किया. कई मुतवल्लियों के पास ईमेल आईडी नहीं हैं, जिससे इस फील्ड को वैकल्पिक बनाने का अनुरोध किया गया है. कर्नाटक के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल से कई तालुका गायब हैं, जिससे डेटा प्रविष्टि जटिल हो गई है.

वक्फ की प्रकृति फील्ड में छात्रावासों, अनाथालयों और दरगाहों का उल्लेख नहीं है, जबकि ऐसी संपत्तियां वक्फ बोर्डों के अंतर्गत मौजूद हैं. कई संपत्तियों के लिए जिम्मेदार कुछ वक्फ अधिकारी एक समय में केवल एक ही संपत्ति का पंजीकरण कर सकते हैं.

Bengaluru Waqf Meet
बेंगलुरु में वक्फ मीट (ETV Bharat)

वक्फ बोर्ड अधिकारियों की टिप्पणी
कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अली बाबा ने कहा, "हम पंजीकरण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण यह प्रक्रिया धीमी हो रही है." वहीं, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद मज़ुद्दीन खान ने कहा, "तालुका डेटा की कमी और पोर्टल की सीमाओं के कारण सटीक प्रविष्टि मुश्किल हो रही है."

Bengaluru Waqf Meet
बेंगलुरु में वक्फ मीट (ETV Bharat)

बोर्ड के सदस्य, एडवोकेट अब्दुल रियाज ने राष्ट्रीय समय सीमा को पूरा करने के लिए व्यावहारिक समायोजन की आवश्यकता पर जोर दिया. एक बड़ी चिंता ऐतिहासिक संपत्ति डेटा से जुड़ी है. 1955-56 के सर्वे के दौरान पहचानी गई संपत्तियों में विस्तृत सीमा संबंधी जानकारी शामिल नहीं थी. UMEED पोर्टल पर अब सर्वे संख्या और आसपास की संपत्ति का विवरण आवश्यक है, जो तुरंत उपलब्ध नहीं है.

उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य वक्फ प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया उम्मीद पोर्टल, वक्फ संपत्ति प्रबंधन के डिजिटलीकरण, मानकीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए बनाया गया है. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत, यह पोर्टल पंजीकरण, सत्यापन और प्रशासन के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम प्रदान करता है.

यह प्रत्येक संपत्ति को 17 अंकों की एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और एक मेकर, चेकर और अप्रूवर की भागीदारी वाली त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया का पालन करता है. पोर्टल के उद्देश्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदायों के लाभ के लिए कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना शामिल है.

देश भर में वर्तमान में रजिस्ट्रेशन लगभग नौ लाख वक्फ संपत्तियों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही होने के कारण, कार्यशाला के प्रतिभागियों ने 6 दिसंबर की समय सीमा को पूरा करने पर चिंता व्यक्त की, जब तक कि तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता.

