Bengaluru Stampede: पुलिस ने RCB के मार्केटिंग हेड को किया गिरफ्तार, 3 और लोग हिरासत में - BENGALURU STAMPEDE

पुलिस ने RCB के मार्केटिंग हेड को किया गिरफ्तार

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 6, 2025 at 10:31 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:06 AM IST 2 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को हुए भगड़ मामले में आज शुक्रवार को एक और कार्रवाई की बात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें, 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड मामले में यह अबतक की पहली गिरफ्तारी की गई है. वहीं, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. पुलिस ने इस केस में FIR दर्ज की थी. वहीं, इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार को पुलिस की लापरवाही की बात कही. उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के सस्पेंड कर दिया. स्टेडियम में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए. पुलिस ने जानकारी दी कि आरसीबी के मार्केटिंग एवं रेवेन्यू चीफ निखिल सोसले, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार से पूछताछ की जा रही है. पुलिस की यह कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है. सूत्रों से खबर मिली है आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है. वहीं, कर्नाटक क्रिकेट संघ के सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस इन लोगों के घरों में दबिश दे रही है. वहीं, आरसीबी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था. ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. उन्होंने आज पुलिस आयुक्त का कार्यभार भी संभाल लिया है. पढ़ें: RCB Celebrations Stampede: सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, पुलिस कमिश्नर समेत कई सस्पेंड

Last Updated : June 6, 2025 at 11:06 AM IST