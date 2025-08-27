बेंगलुरु: बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने आगामी गौरी गणेश उत्सव के इको-फ्रेंडली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपायों की घोषणा की है. नगर निकाय ने शहर की सीमा के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी मूर्तियों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए व्यापक व्यवस्था भी की है.

मल्लेश्वरम में हुई एक बैठक में बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त एम महेश्वर राव ने अधिकारियों को पीओपी की मूर्तियां बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, "केवल मिट्टी और इको-फ्रेंडली मूर्तियों की ही अनुमति होगी. हमारी टीमें बाजारों की निगरानी करेंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी."

झीलों और मोबाइल टैंकों में विसर्जन सुविधाएं

बीबीएमपी ने शहर भर की 41 झीलों में विसर्जन की व्यवस्था की है, जहां अस्थायी विसर्जन टैंक (कल्याणियां) बनाए गए हैं. इसके अलावा झीलों पर दबाव कम करने और निवासियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर वार्ड के प्रमुख चौराहों पर 489 मोबाइल विसर्जन टैंक लगाए जाएंगे. सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है.

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी विसर्जन स्थलों पर बैरिकेडिंग, लाइटनिंग, ट्रेन तैराक, क्रेन, सफाई कर्मचारी और समारोह के बाद अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध होंगे.

विशेष व्यवस्था और प्रतिबंध

येदियुर झील मुख्य विसर्जन बिंदुओं में से एक के रूप में काम करना जारी रखेगी. बीबीएमपी ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों से इस वर्ष राजराजेश्वरी नगर क्षेत्र में हीरोहल्ली झील में मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी. नागरिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, बीबीएमपी ने सभी 75 सब-डिविजन में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया है.

इससे BBMP, पुलिस, बेसकॉम और अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी मूर्ति स्थापना की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक साथ आएंगे. नागरिक बीबीएमपी के आधिकारिक पोर्टल: https://apps.bbmpgov.in/ganesh2025/ के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश और निर्दिष्ट विसर्जन स्थल भी देख सकते हैं.

नागरिकों से अपील

बीबीएमपी ने निवासियों से मिट्टी की मूर्तियां चुनने और निर्दिष्ट विसर्जन स्थलों का उपयोग करने की अपील की है. राव ने कहा, "हम नागरिकों से बेंगलुरु की झीलों और पर्यावरण की रक्षा में मदद करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध करते हैं." विसर्जन स्थल 27 अगस्त से 17 सितंबर तक पूरे उत्सव की अवधि के दौरान खुले रहेंगे.

यह भी पढ़ें- जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें