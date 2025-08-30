ETV Bharat / bharat

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: TMC विधायक साहा की ED हिरासत 12 सितंबर तक बढ़ी - BENGAL TEACHER RECRUITMENT SCAM

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 25 अगस्त को मुर्शिदाबाद स्थित घर से विधायक जीबनकृष्ण साहा को गिरफ्तार किया था.

bengal teacher recruitment scam TMC MLA Jiban Krishna Saha sent to ED custody till September 12
शिक्षक भर्ती घोटाला: TMC विधायक साहा 12 सितंबर तक ED की हिरासत में भेजे गए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 7:40 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीबनकृष्ण साहा को फिर से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. न्यायाधीश ने उन्हें 12 सितंबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.

टीएमसी विधायक साहा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले सोमवार को मुर्शिदाबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था और न्यायाधीश ने उन्हें छह दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

इससे पहले, ईडी ने अदालत में दावा किया था कि तृणमूल विधायक जीबनकृष्ण की पत्नी और पिता के खातों में अवैध वित्तीय लेनदेन के संकेत मिले हैं. इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है. लेकिन सहयोग न करने पर उन्हें जबरन हिरासत में लेना पड़ा. शनिवार सुबह अदालत में पेश करने से पहले कोलकाता के बिधाननगर स्थित एक अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई.

25 अगस्त को ईडी ने टीएमसी विधायक के अंडी गांव (Andi) स्थित घर की तलाशी ली थी. उस दिन भागने की कोशिश में तृणमूल नेता गिर पड़े थे. साथ ही उन्होंने दो मोबाइल फोन झाड़ियों में फेंक दिए थे. बाद में जांचकर्ताओं ने मोबाइल फोन बरामद कर लिए थे. गिरफ्तारी वाले दिन ही ईडी ने उनकी करीबी और बीरभूम की पार्षद माया साहा के घर पर छापा मारा था.

मुर्शिदाबाद के बरयान से विधायक साहा पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगे हैं कि हाल ही में, उन्होंने करोड़ों रुपये से ज्यादा कीमत की कई जमीनें नकद में खरीदी हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी उस पैसे के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

इस जांच में ईडी ने जीबनकृष्ण साहा की करीबी माया साहा से पूछताछ की है. केंद्रीय जांच एजेंसी जीबनकृष्ण से मिली जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहती है. आज ईडी ने अदालत से यह पूछताछ करने का अनुरोध किया है.

शिक्षक भर्ती से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच कर रही ईडी को वित्तीय लेन-देन का एक वीडियो मिला है. शनिवार को जज ने जीबनकृष्ण साहा से इस वीडियो के बारे में पूछताछ की. लेकिन तृणमूल विधायक ने कहा, "यह वीडियो पुराना है." साहा ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है.

शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ईडी को पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में जीबनकृष्ण साहा ने अपनी पत्नी के करीबी रिश्तेदारों और परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर भारी मात्रा में जमीनें नकद में खरीदी थीं. आमतौर पर जमीन खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाता है. लेकिन तृणमूल विधायक द्वारा संपत्ति नकद में खरीदना ईडी के जांच अधिकारियों को कानूनी और वित्तीय दृष्टि से काफी संदिग्ध लग रहा है.

कथित तौर पर, शिक्षक की नौकरी के एवज में अभ्यर्थियों से वसूल की गई भारी रकम का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया था. यानी, अवैध धन को बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया था और यह काम खुद जीबनकृष्ण साहा ने किया था. ईडी का दावा है कि राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ऐसी जानकारी उसके हाथ लगी है.

14 अप्रैल, 2023 को सीबीआई ने तृणमूल विधायक साहा के घर पर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान उन्होंने अपने तीन मोबाइल फोन एक तालाब में फेंक दिए थे. बाद में, एक मशीन मंगवाई गई और मोबाइल फोन तालाब से बरामद किए गए. 65 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. 13 महीने जेल में रहने के बाद, पिछले साल 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने साहा को जमानत दे दी थी.

