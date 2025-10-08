बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची
चुनाव आयोग का प्लान है कि साल के अंत तक देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पूरा हो जाए.
Published : October 8, 2025 at 10:37 AM IST
कोलकाता: उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में चुनाव आयोग (ईसीआई) की एक टीम बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों की समीक्षा करेगी.
बैठक में चर्चा किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में कुछ जिलों में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के चयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप तथा जिलावार विधानसभा क्षेत्र का मानचित्रण आदि शामिल हैं. पश्चिम बंगाल में बीएलओ के चयन में अनियमितताएं काफी समय से एक विवादास्पद मुद्दा रही हैं क्योंकि आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों को सीईओ कार्यालय की सहमति के बिना कुछ जिलों में लगभग 2,000 बूथों के लिए बीएलओ के रूप में चुना गया था जो बीएलओ चयन के लिए ईसीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन था.
बैठक लगभग तीन घंटे चलने की उम्मीद है. चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम मंगलवार रात कोलकाता पहुँच गई. ज्ञानेश भारती की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) सीमा खन्ना और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के शीर्ष अधिकारी और सभी वरिष्ठ जिला-स्तरीय चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे.
हालांकि, उत्तर बंगाल जिले के जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी भी) और उनके अधीनस्थ निर्वाचन अधिकारियों को बुधवार को बैठक में भाग लेने से छूट दी गई है, क्योंकि वे भारी वर्षा और भूस्खलन के बाद उत्तर बंगाल के पहाड़ी, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में चल रहे संकट के बीच राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त हैं.
क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने के बाद आयोग इस महीने के अंत में उत्तर बंगाल के इन जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक अलग वर्चुअल बैठक करेगा. बाद में दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के दौरान भारती और उनके साथ केंद्रीय ईसीआई टीम के सदस्य जिले में जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी और उनके अधीनस्थ निर्वाचन अधिकारियों) के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे. केंद्रीय ईसीआई टीम गुरुवार सुबह पूर्वी मिदनापुर जिले के कोलाघाट का दौरा करेगी और उस जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ इसी तरह की बैठक करेगी.