बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

कोलकाता: उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में चुनाव आयोग (ईसीआई) की एक टीम बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों की समीक्षा करेगी.

बैठक में चर्चा किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में कुछ जिलों में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के चयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप तथा जिलावार विधानसभा क्षेत्र का मानचित्रण आदि शामिल हैं. पश्चिम बंगाल में बीएलओ के चयन में अनियमितताएं काफी समय से एक विवादास्पद मुद्दा रही हैं क्योंकि आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों को सीईओ कार्यालय की सहमति के बिना कुछ जिलों में लगभग 2,000 बूथों के लिए बीएलओ के रूप में चुना गया था जो बीएलओ चयन के लिए ईसीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन था.

बैठक लगभग तीन घंटे चलने की उम्मीद है. चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम मंगलवार रात कोलकाता पहुँच गई. ज्ञानेश भारती की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) सीमा खन्ना और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के शीर्ष अधिकारी और सभी वरिष्ठ जिला-स्तरीय चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे.