प. बंगाल में खतरा अभी टला नहीं, 1 अक्टूबर से भारी बारिश का अलर्ट, दिशा-निर्देश जारी

कोलकाता: मौसम विभाग ने एक अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भीषण बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. ये बारिश ऐसे समय में होगी जब दुर्गा पूजा पीक पर रहेगा. इसे देखते पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं. इससे पहले यहां हुई भीषण बारिश से दुर्गा पूजा की तैयारी को भारी नुकसान पहुंचा था.

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अक्टूबर से भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. अधिकारी ने रविवार को पीटीआई को बताया, 'स्थिति को देखते हुए हमने व्यापक आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं. सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है. मुख्यमंत्री स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं.'

महानगर और आसपास के इलाकों में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई थी. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जहाँ एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तैनात रहेंगे. अधिकारी ने बताया, 'चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. यह नियंत्रण कक्ष पूरे त्योहारी सीजन में 26 सितंबर से 7 अक्टूबर, 20-24 अक्टूबर और 27-28 अक्टूबर तक चालू रहेगा.'