प. बंगाल में खतरा अभी टला नहीं, 1 अक्टूबर से भारी बारिश का अलर्ट, दिशा-निर्देश जारी

बंगाल में दुर्गा पूजा के नवमी से फिर से भारी बारिश शुरू हो सकती है. मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है.

West Bengal heavy rains warning
मौसम विभाग ने एक अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में भीषण बारिश को लेकर चेतावनी जारी की (IANS)
Published : September 29, 2025 at 10:27 AM IST

कोलकाता: मौसम विभाग ने एक अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भीषण बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. ये बारिश ऐसे समय में होगी जब दुर्गा पूजा पीक पर रहेगा. इसे देखते पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं. इससे पहले यहां हुई भीषण बारिश से दुर्गा पूजा की तैयारी को भारी नुकसान पहुंचा था.

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अक्टूबर से भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. अधिकारी ने रविवार को पीटीआई को बताया, 'स्थिति को देखते हुए हमने व्यापक आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं. सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है. मुख्यमंत्री स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं.'

महानगर और आसपास के इलाकों में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई थी. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जहाँ एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तैनात रहेंगे. अधिकारी ने बताया, 'चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. यह नियंत्रण कक्ष पूरे त्योहारी सीजन में 26 सितंबर से 7 अक्टूबर, 20-24 अक्टूबर और 27-28 अक्टूबर तक चालू रहेगा.'

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है. इसके परिणामस्वरूप 2 से 4 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के अधिकांश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर 35-45 किमी प्रति घंटे से लेकर 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज हवा चलने का भी अनुमान है.

मौसम विज्ञान विभाग ने एक बुलेटिन में कहा, 'समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है. मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन दो दिनों में पश्चिम बंगाल-ओडिशा तटों के साथ-साथ उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाएँ.'

ये भी पढ़ें- प. बंगाल में बारिश के कहर से 10 लोगों की मौत, कोलकाता में अकेले 8 ने तोड़ा दम

