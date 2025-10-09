बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द होने से गई कपल की नौकरी, अब सड़क पर बेच रहे झाल मुरी
सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितताओं के कारण पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था, जिससे 26 हजार लोग बेरोजगार हो गए.
Published : October 9, 2025 at 8:30 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां चली गई हैं. जिससे कई लोगों के सामने आजीविका का संकट आ गया है. ऐसे में कई लोगों को छोट-मोटे कारोबार करने को मजबूर होना पड़ा है. इनमें तनुश्री साहा सिंह भी शामिल हैं, जो रोजी-रोटी और बच्चे के भविष्य के लिए स्ट्रीटफूड झाल मुरी बेच रही हैं. उन्होंने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है.
तनुश्री जुलाई 2018 में मालदा जिले के रतुआ 2 ब्लॉक के संबलपुरताल में एक स्कूल में गैर-शिक्षण स्टाफ के रूप में शामिल हुईं थी. उसी वर्ष, उनके पति विजय सिंह भी एक शिक्षण स्टाफ के रूप में उसी स्कूल में शामिल हो गए. उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने मालदा के गौर रोड इलाके में एक किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया. वे शहर से स्कूल आते-जाते थे. बच्चे का एडमिशन शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक ललित मोहन श्याम मोहिनी हाई स्कूल में कराया था. लड़का छठी कक्षा में है. परिवार बहुत खुशहाल था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दंपती परेशान हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में शिक्षाकर्मियों की भर्ती को रद्द कर दिया, जिससे 26 हजार लोग बेरोजगार हो गए. तनुश्री और उनके पति की भी नौकरी चली गई. नौकरी छूटने के बाद दोनों कुछ समय तक कोई काम नहीं कर सके. आसपास के लोगों के तानों के कारण कुछ समय तक घर से बाहर नहीं निकल सके. जो पैसे बचाए थे, उसी से परिवार चल रहा था. पैसे धीरे-धीरे कम होने लगे. कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगा. बेटे की पढ़ाई लगभग खत्म हो गई. मकान का किराया बकाया होने लगा. ऐसे में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया. पहले दोनों अपनी नौकरी वापस पाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ.
इसके विपरीत, कोलकाता में परिवहन बहुत महंगा होता जा रहा था. आखिरकार विजय सिंह ने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली. वह सुबह से रात तक गाड़ी चलाते रहे और तनुश्री सिंह ने मालदा जिला मुख्यालय से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर शहर के सबसे व्यस्त रथबाड़ी इलाके में झाल मुरी बेचना शुरू किया.
तनुश्री सिंह ने कहा, "हमारी इस हालत के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं. मेरी नौकरी चली गई. अब मैं डाक टिकट और कबूतर बेचकर अपना परिवार चला रही हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. मैं नहीं कर सकती. मेरे पास कहने को कुछ नहीं है. मैं अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करके उसे बयां नहीं कर सकती. घर में हम चार लोगों के अलावा एक सास भी है. परिवार तो चलाना ही है."
इस मामले को लेकर भाजपा नेता बिस्वजीत रॉय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस दंपती ने अपनी नौकरी खो दी है. पत्नी अब एक दुकान चला रही है. मेरा सवाल है कि अभिषेक बनर्जी के बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि पश्चिम बंगाल के लड़के अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चमड़े का सामान बेचना शुरू कर देंगे. उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा, जिन्होंने नौकरी खो दी है या नौकरी नहीं मिली है, अपनी पहचान की रक्षा के लिए रात में अपना चेहरा ढक लेते हैं. वे ई-रिक्शा (टोटो) चलाते हैं. उन्होंने कहा कि 2026 में आम जनता और बेरोजगार युवा ममता बनर्जी की सरकार को करारा जवाब देंगे.
भाजपा नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, तृणमूल के जिला अध्यक्ष शुभमय बसुर ने कहा कि जीविका के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता. इस शहर में बहुत से लोग सड़कों पर काम करते हैं. जो लोग इन कामों को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में उनका मजाक बना रहे हैं.
