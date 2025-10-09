ETV Bharat / bharat

बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द होने से गई कपल की नौकरी, अब सड़क पर बेच रहे झाल मुरी

October 9, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां चली गई हैं. जिससे कई लोगों के सामने आजीविका का संकट आ गया है. ऐसे में कई लोगों को छोट-मोटे कारोबार करने को मजबूर होना पड़ा है. इनमें तनुश्री साहा सिंह भी शामिल हैं, जो रोजी-रोटी और बच्चे के भविष्य के लिए स्ट्रीटफूड झाल मुरी बेच रही हैं. उन्होंने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है. तनुश्री जुलाई 2018 में मालदा जिले के रतुआ 2 ब्लॉक के संबलपुरताल में एक स्कूल में गैर-शिक्षण स्टाफ के रूप में शामिल हुईं थी. उसी वर्ष, उनके पति विजय सिंह भी एक शिक्षण स्टाफ के रूप में उसी स्कूल में शामिल हो गए. उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने मालदा के गौर रोड इलाके में एक किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया. वे शहर से स्कूल आते-जाते थे. बच्चे का एडमिशन शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक ललित मोहन श्याम मोहिनी हाई स्कूल में कराया था. लड़का छठी कक्षा में है. परिवार बहुत खुशहाल था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दंपती परेशान हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में शिक्षाकर्मियों की भर्ती को रद्द कर दिया, जिससे 26 हजार लोग बेरोजगार हो गए. तनुश्री और उनके पति की भी नौकरी चली गई. नौकरी छूटने के बाद दोनों कुछ समय तक कोई काम नहीं कर सके. आसपास के लोगों के तानों के कारण कुछ समय तक घर से बाहर नहीं निकल सके. जो पैसे बचाए थे, उसी से परिवार चल रहा था. पैसे धीरे-धीरे कम होने लगे. कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगा. बेटे की पढ़ाई लगभग खत्म हो गई. मकान का किराया बकाया होने लगा. ऐसे में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया. पहले दोनों अपनी नौकरी वापस पाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. झाल मुरी (ETV Bharat)