ETV Bharat / bharat

बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में उत्पादन बंद, फैक्ट्री प्रबंधन मृतकों के परिजनों को देगा 30-30 लाख रुपये - Bemetara Gunpowder Factory

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 30, 2024, 7:15 AM IST | Updated : May 30, 2024, 7:25 AM IST

सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Last Updated : May 30, 2024, 7:25 AM IST