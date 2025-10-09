ETV Bharat / bharat

'बेलगावी संजीविनी शाविगे' ब्रांड लॉन्च, अब देश भर में मिलेगी कर्नाटक की स्वादिष्ट सेवइयां

Published : October 9, 2025

बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले के ग्रामीण इलाकों में बड़ी मात्रा में शाविगे (Shavige) या सेवइयां (vermicelli) का उत्पादन होता है. अब बेलगावी जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने उस शाविगे को एक ब्रांड नाम दिया है. अब 'बेलगावी संजीविनी शाविगे' (Belagavi Sanjeevini Shavige) नाम से पैकेट में शाविगे की बिक्री शुरू हो गई है. इससे शाविगे बनाने वाली महिलाओं में नई उम्मीद जगी है और उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद है. शाविगे नूडल्स की एक किस्म है. पहले उत्तर कर्नाटक के हर घर में शाविगे बनता था. लेकिन अब किसी के पास समय नहीं है. इसे बनाने वालों से पैसे देकर शाविगे खरीदना आम बात हो गई है. इस तरह से तैयार किए गए शाविगे को एक नाम दिया जाना चाहिए. इसके लिए एक अच्छी मार्केटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जिला पंचायत के सीईओ राहुल शिंदे ने 'बेलगावी संजीविनी शाविगे' के माध्यम से एक इनोवेटिव कदम उठाया है. यह कार्यक्रम दो महीने पहले शुरू किया गया था. 'बेलगावी संजीविनी शाविगे' ब्रांड लॉन्च (ETV Bharat) कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग के अंतर्गत, कर्नाटक में 'संजीविनी' के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रही है. इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार की कम से कम एक महिला इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू करे और समाज में स्वतंत्र रूप से जीवनयापन कर सके. जिला पंचायत की संजीविनी इकाई अब महिलाओं के लिए रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ी है. स्वच्छ और स्वादिष्ट शाविगे

संजीविनी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और स्वयं सहायता संघों की महिलाएं शाविगे का उत्पादन कर रही थीं. उस शाविगे के लिए उचित मूल्य और बाजार का अभाव था. जिले में लगभग 450 ग्राम पंचायतों में 204 स्वयं सहायता संघों की लगभग 2,000 महिलाएं शाविगे उत्पादन में लगी हुई हैं. संजीविनी योजना ने उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया है, इच्छुक स्वयं सहायता संघों का चयन किया है, और 'बेलगावी संजीविनी शाविगे' ब्रांड के तहत उत्पाद के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग तैयार की है, जो अब बाजार तक पहुंच रही है. अन्य राज्यों और देशों में रहने वाले शाविगे-प्रेमी उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से स्वच्छ, स्वादिष्ट शाविगे का सेवन कर सकते हैं. गेहूं और रवा से बने शाविगे की कीमत 59 रुपये प्रति 500 ग्राम तय की गई है. खाद्य निरीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण

एनआरएलएम ने पहले ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनएलएम) के तहत अक्का कैफे (Akka Cafe) शुरू किया है ताकि संजीविनी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को होटल उद्योग में शामिल किया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिल सके.इसी तरह, उन्होंने बेलगाम के सांबरा हवाई अड्डे पर 'अवसर' नाम से और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नाम से बेलगाम सहित जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट शुरू किए हैं, जो महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए एक विपणन प्रणाली प्रदान करते हैं. इसी प्रकार, जिला पंचायत ने संजीविनी शाविगे को ब्रांड बनाने और बाजार में जारी करने की योजना तैयार की है. महिला संघ के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 2,000 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते किए जा रहे हैं.