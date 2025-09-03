ETV Bharat / bharat

बेलगावी का 'जेल स्कूल': कारागार से ज्ञान की कक्षाओं तक, अनोखा है एक सदी पुरानी इमारत का इतिहास

ब्रिटिश सरकार ने सांगली के पटवर्धन संस्थान की जमीन पर इस जेल का निर्माण करवाया था. इसमे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था.

Belagavi
बेलगावी का 'जेल स्कूल (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 8:24 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक स्थित बेलगावी के वडागांव में जहां कभी ब्रिटिश काल की जेल थी, वह आज शिक्षा के एक वाइब्रेंट सेंटर में तब्दील हो गई है. आधे एकड़ में बनी 12 कमरों वाली इस जेल का उद्घाटन 10 अक्टूबर, 1923 को हुआ था और इस साल इसके 102 साल पूरे हो जाएंगे.

वडागांव में स्थित यह इमारत आज भी अपनी ओरिजनल स्ट्रक्चर को बरकरार रखे हुए है. इसकी मोटी दीवारें, बड़े दरवाजे, लोहे की खिड़कियां और ऊंची चारदीवारी लोगों को इसके अतीत की याद दिलाती है. इसे कन्नड़ हायर प्राइमरी स्कूल संख्या 14 के नाम से जाना जाता है, लेकिन बेलगावी में यह 'जेल स्कूल' के नाम से मशहूर है.

आजादी के बाद जेल से स्कूल
ब्रिटिश सरकार ने सांगली के पटवर्धन संस्थान की जमीन पर इस जेल का निर्माण करवाया था. आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को यहां कैद किया जाता था. 1947 के बाद, 1950 में यह सुविधा शिक्षा विभाग को सौंप दी गई और जेल को स्कूल में बदल दिया गया. भले ही इसकी भूमिका बदल गई, लेकिन स्थानीय समुदाय ने इसे 'जेल स्कूल' नाम दिया.

Belagavi Jail School
बेलगावी का 'जेल स्कूल (ETV Bharat)

प्रोफेसर डॉ नागराज मरेन्नावर ने बताया, "वडागांव जेल और हिंडाल्गा जेल दोनों का निर्माण 1923 में हुआ था.आजादी के बाद जेल का संचालन हिंडाल्गा में शिफ्ट कर दिया गया और इस इमारत को शैक्षणिक उपयोग के लिए दे दिया गया. तब से, लोग इसे 'जेल स्कूल' कहते आ रहे हैं, हालांकि आज यह कर्नाटक पब्लिक स्कूल के रूप में कार्य करता है."

Belagavi Jail School
बेलगावी का 'जेल स्कूल (ETV Bharat)

1,800 छात्रों वाला एक विकासशील संस्थान
यह स्कूल शुरू में केवल कन्नड़ माध्यम के प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित होता था, लेकिन 2007 में इसी परिसर में एक हाई स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज भी स्थापित किया गया. 2018 में इसे कर्नाटक पब्लिक स्कूल में अपग्रेड किया गया, जहां प्री-प्राइमरी (LKG) से लेकर PUC तक की शिक्षा प्रदान की जाती है.

बेलगावी का 'जेल स्कूल (ETV Bharat)

वर्तमान में इस संस्थान में लगभग 1,800 छात्र हैं, जिनमें से 980 प्राथमिक कक्षा में, 260 हाई स्कूल में और 560 प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं. प्राथमिक कक्षाएं जहाँ पुराने जेल भवन में संचालित होती हैं, वहीं, 4 एकड़ के परिसर में हाई स्कूल और कॉलेज कक्षाओं के लिए नई बिल्डिंग बनाई गई हैं.

शैक्षणिक उपलब्धियां और एडमिशन की मांग
जेल स्कूल ने अकादमिक परफॉर्मेंस के लिए भी नाम कमाया है. पिछले साल नेशनल टेलेंट सर्च एग्जामिनेशन (NTSE) में 14 छात्रों का सेलेक्शन स्कॉलरशिप के लिए हुआ था. स्कूल ने SSLC परीक्षाओं में 85 प्रतिशत और पीयूसी परिणामों में 100 प्रतिशत बच्चे पास हुए.

प्रधानाध्यापक शशिकांत शिंगेनावर ने ईटीवी भारत को बताया, "एक सदी से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, इमारत में दरारें नहीं आई हैं और हमने इसकी मूल संरचना से छेड़छाड़ किए बिना इसका रखरखाव किया है. यहां की शिक्षा की क्वालिटी के कारण हमारे स्कूल की काफी डिमांड है. विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों के छात्र भी यहां पढ़ते हैं. कई अभिभावक प्रवेश पाने के लिए सिफारिश पत्र लेकर आते हैं."

Belagavi Jail School
बेलगावी का 'जेल स्कूल (ETV Bharat)

एक विरासत जो जारी है
जहां कभी स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था, वहां अब आज़ाद ख्यालों को पोषित किया जा रहा है. आजादी पर पाबंदी लगाने के लिए बनाई गई एक जगह को अब ज्ञान और अवसर प्रदान करने वाली एक संस्था में बदल दिया गया है. बेलगावी के लोगों के लिए जेल स्कूल इतिहास की एक अनोखी याद दिलाता है—जहां कभी लोहे की सलाखें लोगों को बंद कर देती थीं, आज खुली किताबें बच्चों को आजाद कर देती हैं.

