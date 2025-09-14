ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: सरकार ने सुदूर गांव को रीलोकेट करने का निर्देश दिया, ग्रामीणों ने मांगा अधिक मुआवजा

आमागांव में बिजली 13 साल पहले ही पहुंची थी. गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CC Road) बन गया है.चूंकि यहां ज्यादातर मराठी भाषी रहते हैं, इसलिए कक्षा 1-7 तक के लिए एक सरकारी मराठी माध्यम का उच्च प्राथमिक विद्यालय है. स्कूल में 14 बच्चे पढ़ते हैं और निंगप्पा बालेकुंदरीगी पिछले 28 सालों से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और रूपेश बालाजी गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि अगर किसी को कोई आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या हो, तो गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आती. कई बार मरीज को 7 किलोमीटर तक ढोना पड़ता है. वहां से एम्बुलेंस से खानपुर या बेलगावी अस्पताल आना पड़ता है. इस तरह, समय पर इलाज न मिलने के कारण कई लोगों की जान चली गई है.

मरीज को सात किलोमीटर तक ढोना पड़ता है आजादी के 79 साल बाद भी अमागांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. बेलगाम से 53 किलोमीटर दूर आमागांव पहुंचने के लिए, चिकाले गाँव से 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाली सड़क पार करनी पड़ती है. यहां साइकिल से सफर करना मुश्किल होता है, जिनके पास साइकिल नहीं है, उन्हें पैदल चलना पड़ता है.

हालांकि, सभ्य दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं है. गांव में न तो परिवहन कनेक्शन है और न ही मोबाइल नेटवर्क. यहां के लोगों को बारिश के मौसम में तीन से चार महीने तक दीपक की रोशनी में रात गुजारनी पड़ती है.

'ईटीवी भारत' ने जब इस अमागांव का दौरा किया तो ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया. बता दें कि अमागांव राज्य के सबसे अधिक वर्षा वाले गांवों में से एक है. यह कर्नाटक का आखिरी गांव है जो गोवा की सीमा से लगा है. 80 घरों वाले इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 565 है. घने जंगल, वन्य जीवन और हरी-भरी हरियाली से घिरा हुआ.

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेलगावी में राज्य सरकार जंगल में बसे उन गांवों को रीलोकेट करने के लिए व प्रयास कर रही है, जिनका सभ्य दुनिया से कोई संबंध नहीं है. इसी क्रम में बेलगावी जिले के खानपुर तालुक के भीमगढ़ सैंक्चुरी स्थित तालेवाड़ी गांव को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है. इसी क्षेत्र के अमागांव के ग्रामीणों को भी स्थानांतरित करने के प्रयास किए गए हैं.

युवाओं को शादी के लिए कोई युवती नहीं मिल रही

एक बार आमागांव जाने के बाद आप कभी वापस नहीं आना चाहेंगे. यह सभ्य दुनिया को भूलने के लिए एक खूबसूरत जगह है. सैकड़ों सालों से यहां रह रहे परिवारों के लिए उच्च शिक्षा एक मिराज है. बहुत कम लोग ही स्नातक तक पढ़े हैं. ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नौकरी की तलाश में पास के गोवा चले जाते हैं. वे हफ़्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार गांव आते हैं. गांव में बूढ़े, छोटे बच्चे और महिलाएं रहती हैं. यहां रहने वालो युवकों को लोग शादी के लिए लड़की नहीं दे रहे हैं. इसलिए, बहुत से लोग गोवा में बसने के इच्छुक हैं. इसके अलावा राशन और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए जंबोती या खानपुर जाना जरूरी है.

ग्रामीण कर रहे उचित मुआवजे की मांग

फिलहाल जिला प्रशासन आमागांव से लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए आतुर है. वहीं, यहां के लोग सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति परिवार 15 लाख रुपये का मुआवजा लेकर गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कहा है, "हमारे नाम जमीन है. हमारे पास घर और खाली जमीन भी है. इन संपत्तियों का उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही हमें कहीं और जमीन दी जाए और एक नया गांव बसाया जाए. हम तभी पुनर्वास के लिए राजी होंगे, जब वहां बुनियादी सुविधाएं, स्कूल और मंदिर निर्माण जैसी हमारी बाकी मांगें पूरी की जाएंगी. वरना, हम गांव नहीं छोड़ेंगे." इस संबंध में ग्रामीणों ने बेलगावी जिला कलेक्टर मोहम्मद रोशन से मुलाकात की और अपनी बात रखी.

15 लाख रुपये मत मांगो, नई जिंदगी बनाओ

ईटीवी भारत से बात करते हुए ग्रामीण विजय गावड़े ने कहा, "जिला प्रशासन हमसे कह रहा है कि 15 लाख रुपये लो और अपने दस्तावेज दो और जहां चाहो वहां जा सकते हो, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए 15 लाख रुपये से हम अपना भविष्य नहीं बना सकते. ग्रामीणों के नाम पर 86 एकड़ कृषि भूमि है. मकान और अन्य जमीनें हैं. उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए. 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए. उन्हें कहीं और जमीन दी जानी चाहिए और वे नई जिंदगी बना सकें. तभी हम पुनर्वास के लिए राजी होंगे."

पुनर्वास जरूरी

आमागांव में 28 साल से स्कूल शिक्षक रहे निंगप्पा बालेकुंडरिगी ने कहा, "आमागांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. बच्चों के भविष्य के लिए पुनर्वास जरूरी है. वन विभाग ने कहा है कि हर परिवार को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे, हालांकि, ग्रामीणों को उनके नाम की जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए. इसी तरह अगर उन्हें कहीं और जमीन दी जाती है, तो वे उस 15 लाख रुपये से वहां घर बनाएंगे. इसलिए जिला प्रशासन और वन विभाग को ग्रामीणों की मांग के अनुसार पुनर्वास करना चाहिए."

गर्मियों तक होगा पुनर्वास

जिला कलेक्टर मोहम्मद रोशन ने कहा, "तलेवाड़ी गांव को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है. इसी तरह, हम आमागांव को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा रहे हैं. ग्रामीणों के नाम पर लगभग 90 एकड़ जमीन है. ग्रामीणों ने वैकल्पिक भूमि देने की मांग की है. इसलिए, मैं तहसीलदार को एक सप्ताह के भीतर स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दूंगा. एक योजना तैयार की जाएगी कि उनका पुनर्वास कैसे किया जा सकता है. पुनर्वास अगली गर्मियों तक किया जाएगा."

यह भी पढ़ें- Nano Banana ट्रेंड... एक फोटो की चाहत में गंवाए 70 हजार रुपये