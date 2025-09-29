ETV Bharat / bharat

देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए: डी राजा

CPI महासचिव डी राजा ने कहा कि माओवादी सरकार और आदिवासियों को वंचित करने की उनकी कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं.

D Raja
डी राजा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक समर्थन देने के लिए वामपंथी दलों की आलोचना करने के एक दिन बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने सोमवार को शाह पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक देश के गृह मंत्री होने के नाते उन्हें (शाह को) जिम्मेदारी से बोलना चाहिए.

ईटीवी भारत द्वारा उठाए गए एक सवाल पर राजा ने कहा, "मैं एक राजनीतिक सवाल उठा रहा हूं. वे (नक्सली) बातचीत के लिए तैयार हैं. दक्षिणपंथी उग्रवाद के बारे में क्या? आरएसएस और संघी भारत को फिर से परिभाषित करने की बेताब कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्री होने के नाते, शाह को बोलते समय ज़िम्मेदार होना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "सरकार को युद्धविराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए."

युद्धविराम का प्रस्ताव खारिज
गृह मंत्री शाह ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान माओवादियों के युद्धविराम के प्रस्ताव को खारिज करते हुए दोहराया कि भारत 31 मार्च, 2026 तक नक्सलियों के खतरे से मुक्त हो जाएगा. शाह ने कहा, "वामपंथी दल वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक समर्थन दे रहे हैं."

राजा ने कहा कि माओवादी सरकार और आदिवासियों को वंचित करने की उनकी कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं. राजा ने कहा, "तत्कालीन सरकार आदिवासियों के सभी वन अधिकारों को खत्म करना चाहती थी और अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स को आदिवासी क्षेत्रों में शासन करने देना चाहती थी."

'भारतीय संविधान का पूर्ण उल्लंघन'
राजा रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. राजा ने कहा, "भारत के अधिकांश हिस्सों में दलितों के साथ विभिन्न प्रकार की अस्पृश्यता, भेदभाव और हिंसा का जारी रहना हमारे समाज पर एक कलंक है और यह भारतीय संविधान का पूर्ण उल्लंघन है. चिंता की बात यह है कि 2014 के बाद से पिछले एक दशक में भेदभाव और उल्लंघन के ये सभी रूप लगातार बढ़ रहे हैं."

दलितों के खिलाफ
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए राजा ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ हिंसा धीरे-धीरे बढ़ी है. 2018 में दलितों पर अत्याचार की कुल संख्या 42747 थी, जो 2019 में बढ़कर 45876 हो गई और 2020 तक यह बढ़कर 50202 हो गई.

बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे का जिक्र करते हुए, राजा ने कहा कि महागठबंधन के भीतर बातचीत अभी भी जारी है. राजा ने जोर देकर कहा, "सभी वामपंथी दल महागठबंधन के सदस्य हैं. हमने आरजेडी जैसे अन्य दलों के नेतृत्व से मुलाकात की. भाकपा को बिहार में उचित संख्या में सीटों की उम्मीद है."

राजा ने कहा, " इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को भी एक-दूसरे पर भरोसा होना चाहिए. हमारे पास कोई आर्थिक एजेंडा होना चाहिए. हमें भाजपा और आरएसएस का विकल्प लाना होगा. हम क्षेत्रीय दलों से भी हमारे साथ जुड़ने की अपील करते हैं."

यह भी पढ़ें- कनाडा सरकार का बड़ा फैसला, बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन किया घोषित

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAHD RAJA ON AMIT SHAHHOME MINISTERCPID RAJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.