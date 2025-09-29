ETV Bharat / bharat

देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए: डी राजा

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक समर्थन देने के लिए वामपंथी दलों की आलोचना करने के एक दिन बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने सोमवार को शाह पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक देश के गृह मंत्री होने के नाते उन्हें (शाह को) जिम्मेदारी से बोलना चाहिए.

ईटीवी भारत द्वारा उठाए गए एक सवाल पर राजा ने कहा, "मैं एक राजनीतिक सवाल उठा रहा हूं. वे (नक्सली) बातचीत के लिए तैयार हैं. दक्षिणपंथी उग्रवाद के बारे में क्या? आरएसएस और संघी भारत को फिर से परिभाषित करने की बेताब कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्री होने के नाते, शाह को बोलते समय ज़िम्मेदार होना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "सरकार को युद्धविराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए."

युद्धविराम का प्रस्ताव खारिज

गृह मंत्री शाह ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान माओवादियों के युद्धविराम के प्रस्ताव को खारिज करते हुए दोहराया कि भारत 31 मार्च, 2026 तक नक्सलियों के खतरे से मुक्त हो जाएगा. शाह ने कहा, "वामपंथी दल वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक समर्थन दे रहे हैं."

राजा ने कहा कि माओवादी सरकार और आदिवासियों को वंचित करने की उनकी कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं. राजा ने कहा, "तत्कालीन सरकार आदिवासियों के सभी वन अधिकारों को खत्म करना चाहती थी और अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स को आदिवासी क्षेत्रों में शासन करने देना चाहती थी."

'भारतीय संविधान का पूर्ण उल्लंघन'

राजा रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. राजा ने कहा, "भारत के अधिकांश हिस्सों में दलितों के साथ विभिन्न प्रकार की अस्पृश्यता, भेदभाव और हिंसा का जारी रहना हमारे समाज पर एक कलंक है और यह भारतीय संविधान का पूर्ण उल्लंघन है. चिंता की बात यह है कि 2014 के बाद से पिछले एक दशक में भेदभाव और उल्लंघन के ये सभी रूप लगातार बढ़ रहे हैं."