CM रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली के इन मुख्यमंत्रियों पर भी हो चुका है हमला, जानें कब और कैसे हुआ अटैक? - CM REKHA GUPTA ATTACKED

दिल्ली के इन मुख्यमंत्रियों पर भी हो चुका है हमला
दिल्ली के इन मुख्यमंत्रियों पर भी हो चुका है हमला
Published : August 20, 2025 at 2:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कार्यभार संभाले बुधवार को ठीक छह महीने पूरे हुए थे. 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी. उसके बाद सत्ता चलाने में मशगूल थी. सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही पहले शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास पर फिर करीब एक माह से सिविल लाइन्स स्थित सरकारी आवास पर आम जनता की नियमित रूप से जनसुनवाई कर रही थीं.

बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं की सुरक्षा कितनी अहम है. इस बार 41 वर्षीय राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सीएम पर हमला करने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है. हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला हुआ हो.

इतिहास बताता है कि दिल्ली के कई मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं का शिकार बन चुके हैं, जो लोकतंत्र में जनता और नेताओं के बीच सीधे संवाद की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है. इन घटनाओं ने न केवल नेताओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है, बल्कि यह भी दिखाया है कि समाज में असंतोष और गुस्से का स्तर कितना बढ़ रहा है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हमलों का शिकार होते रहे हैं. केजरीवाल पर उनके राजनीतिक करियर के दौरान कई बार हमले हुए. उनकी 'आम आदमी' की छवि और जनता के बीच सीधे जाने की शैली ने उन्हें कई बार ऐसे हमलों का शिकार बनाया.

''दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी. फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है. इस संबंध में गहन जांच जारी है.'' - मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली

स्याही और थप्पड़ 2014: वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, केजरीवाल पर वाराणसी में स्याही और अंडे फेंके गए. उसी साल, दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान 8 अप्रैल 2014 को सुल्तानपुरी में एक ऑटो रिक्शा चालक ने उन्हें माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मार दिया था. इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. केजरीवाल ने बाद में उस ऑटो चालक के घर जाकर उससे मुलाकात की थी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम माना गया. 4 अप्रैल 2014 को दक्षिणपुरी ईलाके में एक शख्स ने केजरीवाल की पीठ पर हमला किया था.

जूता और मिर्च पाउडर (2016-2018): जनवरी 2016 में छत्रसाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान एक युवती ने केजरीवाल पर स्याही फेंक दी थी. उसके बाद अप्रैल 2016 में, दिल्ली सचिवालय में एक शख्स ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केजरीवाल की ओर जूता फेंक दिया था. इसके बाद, 20 नवंबर 2018 में, दिल्ली सचिवालय में ही एक और घटना हुई, जब एक व्यक्ति ने केजरीवाल सचिवालय में जब सीएम दफ्तर में प्रवेश करने ज रहे थे तब उन पर मिर्ची पाउडर फेंकने की कोशिश की. ये दोनों हमले दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी भवन दिल्ली सचिवालय के भीतर हुए थे, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, केजरीवाल पर वाराणसी में स्याही और अंडे फेंके गए.

रोड शो के दौरान हमले (2019): वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, एक रोड शो में एक व्यक्ति ने माला पहनाने के बहाने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था. इस हमले ने उनके समर्थकों में भारी गुस्सा पैदा किया.

2025 चुनाव से पहले का हमला: जनवरी 2025 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे. हालाँकि, इस घटना में उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया था कि जनता के बीच उनका सीधा संवाद जोखिम भरा होता जा रहा है. ऐसे में इन घटनाओं से पता चलता है कि केजरीवाल पर हमले करने वालों में कई तरह के लोग शामिल थे. कुछ लोग निजी समस्याओं को लेकर नाराज थे, जबकि कुछ राजनीतिक विरोधियों के समर्थक बताए गए.

अन्य मुख्यमंत्रियों पर हमले: अरविंद केजरीवाल के अलावा, दिल्ली के अन्य मुख्यमंत्रियों पर भी हमले की कोशिशों की खबरें सामने आई हैं. हालांकि, इन घटनाओं की संख्या कम है और उनका स्वरूप अलग रहा है.

शीला दीक्षित की बेटी पर हमला: पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर सीधे हमले का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी बेटी लतिका दीक्षित पर 2016 में हमला करने की कोशिश की गई थी. इस घटना में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. यह हमला एक निजी विवाद से जुड़ा बताया गया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्रियों पर हुए हमलों के पीछे कारण

दिल्ली के मुख्यमंत्रियों पर हुए हमलों के पीछे कारण:

राजनीतिक विश्लेषक जगदीश ममगांई बताते हैं, कई बार हमलावर अपनी निजी समस्याओं के समाधान न होने से नाराज होते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हिंसक रास्ता अपनाते हैं. कुछ हमलों के पीछे राजनीतिक विरोधियों का हाथ होने का आरोप लगाया गया है. इस तरह के हमले नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं. इसके अलावे सुरक्षा में चूक को सबसे अहम कारण बताया. कई बार हमले इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि नेताओं की सुरक्षा में चूक होती है.

जनसुनवाई और रोड शो जैसे कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है. इन हमलों को समाज में बढ़ते असंतोष और निराशा के एक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ लोग अपनी बात सुनाने के लिए चरम कदम उठा रहे हैं. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्रियों पर हमलों का इतिहास बताता है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है. इन हमलों ने नेताओं के लिए जनता से सीधे जुड़ने को और अधिक जोखिम भरा बना दिया है. ऐसे में, यह आवश्यक है कि सरकारें और पुलिस प्रशासन नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, ताकि वे बिना किसी डर के जनता के बीच जा सकें. साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज में असंतोष के मूल कारणों को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए, ताकि ऐसी हिंसक घटनाओं को रोका जा सके.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है, वो नफरत से भरा हुआ है. हमलावर बहुत ही खराब, बुरे इरादे के साथ आया हुआ था. मुख्यमंत्री को ज़मीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया. ये बहुत ही वीभत्स हमला है. इस तरह का हमला दिल्ली की राजनीति में पहले कभी नहीं देखा गया. एक महिला मुख्यमंत्री जो रात- दिन दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं, जिनके घर के दरवाज़े जनता के लिए हमेशा खुले हुए हैं. जो जनता से मिलने के लिए कोई सुरक्षा नहीं रखती हैं. जिस व्यक्ति ने हमला किया है, ये व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ और भी लोग शामिल हैं. दिल्ली पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है. इस हमलावर को ना कानून माफ करेगा और ना ही जनता माफ़ करेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का मनोबल इस हमले से कम नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री जनसुनवाई के लिए अब पहले से ज्यादा जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं. मुख्यमंत्री ना रुकने वाली हैं और ना ही झुकने वाली हैं, ना ही डरने वाली हैं.

