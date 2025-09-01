ETV Bharat / bharat

चुनाव से पहले नीतीश का ट्रंप कार्ड, महिलाओं के खाते में भेजेंगे 10-10 हजार, स्कीम तैयार - CM NITISH MASTER STROKE

चुनावी साल में नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को ₹10,000 की सहायता राशि देने की तैयारी. अगले चरण में ₹2 लाख तक की मदद मिलेगी-

चुनावी साल में नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक
चुनावी साल में नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 1:16 PM IST

पटना : बिहार में चुनावी साल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है. सरकार ने सितंबर महीने में ही प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को ₹10,000 देने की घोषणा की है. इस कदम को बिहार की आधी आबादी यानी महिला वोटरों को लुभाने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कई चुनावों में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रही है, ऐसे में यह फैसला चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

परिवार की एक महिला सदस्य को 10000 रुपए : नीतीश सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को सितंबर महीने में ही ₹10000 देने का फैसला लिया है. उस पर अब काम भी शुरू हो गया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है बिहार में ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं. शहर में भी 5 लाख महिलाओं को सदस्य बनाया गया है. इसलिए डेढ़ करोड़ के आसपास महिलाओं की पहचान आसानी से हो जाएगी. पहले अलॉट में उन्हें राशि जारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. शेष बची महिलाओं को भी इसी महीने राशि जारी कर दी जाएगी और तैयारी उसकी चल रही है.

ईटीवी भारत GFX.
15 सितंबर से पहले पहली किस्त होगी ट्रांसफर : ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी पूरी है. मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक पहले अलॉट में 15 सितंबर से पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं को राशि भेज दी जाएगी. जो सरकारी सेवा में महिलाएं हैं उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि यह रोजगार के लिए दी जा रही है. बिहार में 6 लाख के करीब टीचर हैं जिनमें 3 लाख महिला शिक्षक होंगी. 41000 महिलाएं सिर्फ पुलिस सेवा में हैं. बड़ी संख्या में महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती हैं.
ईटीवी भारत GFX.

आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू : रोजगार के लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. उनके खाते में ₹10000 की राशि सीधे भेजी जाएगी. योजना के तहत सरकार 3 करोड़ परिवारों को लेकर चल रही है. अगर प्रत्येक परिवार को राशि दी जाए तो 30000 करोड़ रुपये का खर्च होगा. डेढ़ करोड़ जीविका दीदी को राशि देने के बाद शेष परिवारों की महिलाओं को आवेदन लेकर लाभ दिया जाएगा.

ईटीवी भारत GFX.

6 महीने में 2 लाख रुपए तक की मिलेगी सहायता : शुरुआती ₹10000 के बाद अगले 6 महीने में महिलाओं के रोजगार का आकलन किया जाएगा. उसके बाद फिर 2 लाख तक की राशि दी जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही आवेदन और अन्य प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करेगा. मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया है कि इस काम को जल्द पूरा किया जाए.

''मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए 2005 में सत्ता में आने के बाद से लगातार काम कर रहे हैं. महिला सशक्तिकरण चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो, सब पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं. महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार पर है. इस बार भी 2025 में फिर से नीतीश ही होंगे और उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी.''- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

34% परिवारों की आय 6 हजार से कम : बिहार जातीय गणना और आर्थिक सर्वे के मुताबिक राज्य में परिवारों की कुल संख्या 2.76 करोड़ से अधिक है. 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या अब और बढ़ सकती है. सर्वे के अनुसार 94.42 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6000 रुपये से कम है. यह कुल परिवारों का 34.13% हिस्सा है.

महिलाओं के लिए नीतीश सरकार कर रही बड़ी तैयारी

10 हजार रुपये वापस नहीं करने होंगे : नीतीश सरकार ने पहले ही 2 लाख रुपये की सहायता देने का फैसला किया है. अब यह स्पष्ट नहीं है कि इन परिवारों को अतिरिक्त राशि मिलेगी या समायोजन होगा. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली 10 हजार रुपये की राशि पूरी तरह सहायता होगी, इसे लौटाना नहीं होगा.

ईटीवी भारत GFX.

महिला वोट बैंक पर असर तय : एनके चौधरी का कहना है कि यह महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है. 3 करोड़ परिवारों में से एक महिला सदस्य को ₹10000 मिलना चुनावी समीकरण बदल सकता है. पहले भी महिलाओं का वोट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को ज्यादा मिला है. विपक्ष ढाई हजार रुपये देने की बात कर रहा था, लेकिन सरकार ने उससे कई गुना अधिक राशि देने का ऐलान कर दिया है.

एनके चौधरी

''महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक है जिस तरह से नीतीश कुमार ने कैबिनेट में फैसला लिया है बिहार की अधिकांश महिलाओं को 10000 की राशि सरकार देगी. अगर तीन करोड़ परिवार के एक महिला सदस्य को भी दिया गया 30000 करोड़ के आसपास होगा. चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को और खुश करने की कोशिश है. पहले भी महिलाओं का वोट अधिकांश नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को ही मिलता रहा है . एनडीए ने एक तरह से महिलाओं का वोट पक्का कर लिया है.''- एनके चौधरी, पूर्व प्रोफेसर, पटना कॉलेज

अन्य राज्यों में भी दिखा था असर : पहले भी कई राज्यों में महिलाओं को राशि देने का असर चुनाव नतीजों में दिखा है. झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में महिलाओं को दी गई राशि का सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ा. नीतीश सरकार का यह कदम बिहार में भी असर डालेगा.

ईटीवी भारत GFX.

बिहार में महिलाओं की वोटिंग पावर : बिहार में 3 करोड़ से अधिक महिला वोटर हैं. पिछले कई चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं. 2015 में महिलाओं ने 7% ज्यादा वोटिंग की थी. 2019 लोकसभा में 32 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से अधिक रही. 2020 विधानसभा चुनाव में भी 5% ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया. 2024 में 7 में से 6 चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की. इसी ताकत को देखते हुए नीतीश सरकार का यह बड़ा कदम चुनावी गणित को बदल सकता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX.

ईटीवी भारत GFX.

श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

महिलाओं के लिए नीतीश सरकार कर रही बड़ी तैयारी

ईटीवी भारत GFX.

एनके चौधरी

ईटीवी भारत GFX.

