ETV Bharat / bharat

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में कथित अनियमितता मामले पर सुनवाई, BCCI ने रखा अपना पक्ष

नैनीताल हाईकोर्ट में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को जारी फंड में कथित अनियमितता मामले पर सुनवाई, BCCI ने समय मांगा तो याचिकाकर्ताओं ने किया विरोध

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई से जारी फंड का कथित दुरुपयोग मामले पर दायर कई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुने जाने या न सुने जाने के सवाल पर सुनवाई कल भी जारी रखी है. आज सुनवाई के दौरान सीएयू की तरफ से कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठाया गया कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है. इसलिए इन्हें निरस्त किया जाए.

जबकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि एसोसिएशन ने बीसीसीआई की ओर से जारी फंड का दुरुपयोग किया है, जो फंड दिया गया, वो प्रदेश के खेल को बढ़ावा और खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए दिया गया था. यहां न तो खिलाड़ियों को सुविधा मिली, न ही उस हिसाब से खेलों का आयोजन हुआ. जो सदस्य इसके खिलाफ थे, एसोसिएशन ने उन्हें बाहर कर दिया.

पूर्व के आदेश पर आज बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अपना पक्ष रखा. बीसीसीआई ने कोर्ट से प्रार्थना की कि मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो हफ्ते बाद की नियत की जाए. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जो याचिकाएं उनकी ओर से कोर्ट में दायर की गई हैं, उनका बाद में सुनवाई होने पर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. इसलिए मामले की अंतिम सुनवाई कल की जाए.

आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में ये प्रश्न भी उठाया कि एसोसिएशन ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग का ठेका बिना सार्वजनिक किए, उसे एक ही कंपनी के मालिक को दे दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई कल भी जारी रखी है. कोर्ट ने दोनों पक्षकारों से पूछा है कि किस आधार पर रिट याचिकाएं मेंटेनेबल (सुनवाई योग्य) है या नहीं? अपनी-अपनी प्रतिक्रिया से कोर्ट को अवगत कराएं.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, डॉक्टर बुद्धि चंद रमोला, धीरज भंडारी और संजय गुसाईं ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2006 क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) हुआ था. जिसको साल 2019 में बीसीसीआई (BCCI) से मान्यता मिली. तब से बीसीसीआई ही इसके संचालन के लिए फंड देता आया है.

याचिका में कहा गया है कि साल 2019 से अब तक बीसीसीआई 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड सीएयू यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को दे चुका है, लेकिन उस फंड का न तो खिलाड़ियों की सुविधाओं, न ही खेल में उपयोग किया गया. आरोप लगाया कि जो भी सदस्य बोर्ड में रहे, उस फंड का उपयोग, उसने अपने निजी हित में किया. ये भी आरोप लगाया कि खिलाड़ियों का पेट भरने के लिए केले और पानी दिया गया.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग टेंडर मामले पर सुनवाई: वहीं, याचिका में आरोप लगाया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग का ठेका भी एक ही कंपनी के मालिक को दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध है. एक व्यक्ति एक ही टेंडर डाल सकता है. इससे जो 2 करोड़ रुपए बोर्ड को आने थे, उसे भी बोर्ड के सदस्यों ने माफ कर दिया.

इतना ही नहीं मैच के दौरान फ्रेंचाइजी कंपनियां जो अपने उत्पादों का विज्ञापन करने का पैसा देते हैं, उसे भी माफ कर दिया. याचिकाओं में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए. जो प्रीमियर लीग कराने का टेंडर एक कंपनी को दिया गया, उसे भी सार्वजनिक किया जाए. जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंडBCCI APPEARED UTTARAKHAND HIGHCOURTNAINITAL HIGH COURT ON UPL TENDORनैनीताल हाईकोर्ट में बीसीसीआईCRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.