क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में कथित अनियमितता मामले पर सुनवाई, BCCI ने रखा अपना पक्ष

नैनीताल: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई से जारी फंड का कथित दुरुपयोग मामले पर दायर कई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुने जाने या न सुने जाने के सवाल पर सुनवाई कल भी जारी रखी है. आज सुनवाई के दौरान सीएयू की तरफ से कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठाया गया कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है. इसलिए इन्हें निरस्त किया जाए.

जबकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि एसोसिएशन ने बीसीसीआई की ओर से जारी फंड का दुरुपयोग किया है, जो फंड दिया गया, वो प्रदेश के खेल को बढ़ावा और खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए दिया गया था. यहां न तो खिलाड़ियों को सुविधा मिली, न ही उस हिसाब से खेलों का आयोजन हुआ. जो सदस्य इसके खिलाफ थे, एसोसिएशन ने उन्हें बाहर कर दिया.

पूर्व के आदेश पर आज बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अपना पक्ष रखा. बीसीसीआई ने कोर्ट से प्रार्थना की कि मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो हफ्ते बाद की नियत की जाए. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जो याचिकाएं उनकी ओर से कोर्ट में दायर की गई हैं, उनका बाद में सुनवाई होने पर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. इसलिए मामले की अंतिम सुनवाई कल की जाए.

आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में ये प्रश्न भी उठाया कि एसोसिएशन ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग का ठेका बिना सार्वजनिक किए, उसे एक ही कंपनी के मालिक को दे दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई कल भी जारी रखी है. कोर्ट ने दोनों पक्षकारों से पूछा है कि किस आधार पर रिट याचिकाएं मेंटेनेबल (सुनवाई योग्य) है या नहीं? अपनी-अपनी प्रतिक्रिया से कोर्ट को अवगत कराएं.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, डॉक्टर बुद्धि चंद रमोला, धीरज भंडारी और संजय गुसाईं ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2006 क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) हुआ था. जिसको साल 2019 में बीसीसीआई (BCCI) से मान्यता मिली. तब से बीसीसीआई ही इसके संचालन के लिए फंड देता आया है.