बैटल फॉर BTC: बोडोलैंड पर किसका शासन होगा, तय करने के लिए मतगणना शुरू

BTC चुनाव के शुरुआती रुझानों के अनुसार, बीपीएफ 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी एक सीट पर आगे है.

BTC Elections
BTC चुनाव में कौन मारेगा बाजी? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
गुवाहाटी: बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई. बीटीआर के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों कोकराझार, तामुलपुर, उदलगुरी, बक्सा और चिरांग के कुल 3,359 मतदान केंद्रों पर मतगणना शुरू हुई. आज 26.7 लाख से ज्यादा मतदाता 316 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

बता दें BTC के लिए चुनाव 22 सितंबर को हुए थे. अभी मतगणना जारी है, लेकिन कोई नतीजे नहीं आए हैं. शुरुआती रुझानों के अनुसार, बीपीएफ 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 40 सीटों में से एक सीट पर बढ़त बना ली है.

2025 के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव में कोकराझार जिले में भारी मतदान हुआ. मतदान के दिन लगभग 77.97 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. आंकड़ों के अनुसार बक्सा में 76.92, चिरांग में 80.11, कोकराझार में 82.2, तामुलपुर में 75.0 और उदलगुरी में 75.17 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.

भाजपा और यूपीपीएल आमने-सामने
बीटीसी चुनाव में मुख्य मुकाबला यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL), बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच होने की उम्मीद है. हालांकि, बीटीसी में वर्तमान में यूपीपीएल, भाजपा और गण सुरक्षा पार्टी की गठबंधन सरकार है, लेकिन इस बार दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा और यूपीपीएल कुल 30 निर्वाचन क्षेत्रों में आमने-सामने हैं.

जिन प्रमुख उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, उनमें यूपीपीएल के वर्तमान बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोडो जैसे उम्मीदवार शामिल हैं, जो डोटोमा से चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन शायद सबसे ज़्यादा ध्यान देबोरगांव सीट पर है, जहां बीपीएफ सुप्रीमो और पूर्व बीटीसी प्रमुख हाग्रामा मोहिलरी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी, पूर्व बीटीसी उप प्रमुख और वर्तमान में यूपीपीएल सदस्य, काम्पा बोरगोयारी से है.

गौरतलब है कि 26 अगस्त को असम राज्य चुनाव आयोग ने 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2025 बीटीसी परिषद चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी. तदनुसार, बीटीसी चुनाव के लिए मतदान 22 सितंबर को हुआ.

मतदाताओं की संख्या में 11.35 फीसदी की वृद्धि
आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस बीटीसी चुनाव में कुल 2,657,937 पंजीकृत मतदाता थे. इनमें 1,323,399 पुरुष मतदाता, 1,334,521 महिला मतदाता और 17 अन्य मतदाता थे. उल्लेखनीय है कि 2020 के बीटीसी चुनाव में कुल 2,387,046 मतदाता थे. 2020 की तुलना में, बीटीसी में मतदाताओं की संख्या में 11.35 फीसदी की वृद्धि हुई है.

दूसरी ओर, इस बीटीसी चुनाव के लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 3,359 थी, जबकि 2020 में, कुल 3,146 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इसका अर्थ है कि 2020 की तुलना में 2025 के बीटीसी चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या में 6.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

बीटीसी के सभी 40 परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव एक ही दिन एक साथ होते हैं. इन 40 निर्वाचन क्षेत्रों में से 30 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित हैं. वहीं, 5 निर्वाचन क्षेत्र गैर-अनुसूचित जनजातियों (गैर-एसटी) के लिए आरक्षित हैं, और 5 निर्वाचन क्षेत्र सभी उम्मीदवारों के लिए खुले हैं.

