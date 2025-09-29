ETV Bharat / bharat

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार 'बतुकम्मा', हैदराबाद में होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम

हैदराबाद: सरूरनगर नगर स्टेडियम सोमवार को एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार है. 10,000 महिलाओं के साथ एक साथ बतुकम्मा खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अधिकारियों ने स्टेडियम परिसर में 66.5 फुट ऊंचा एक विशाल बतुकम्मा स्थापित किया है.

पर्यटन प्रबंध निदेशक वल्लूरी क्रांति, रंगा रेड्डी जिले के अतिरिक्त कलेक्टर श्रीनिवास, GHMC की एडिशन कमिशन आयुक्त पंकजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को इनडोर स्टेडियम में आयोजित रिहर्सल का निरीक्षण किया. GHMC के अनुसार समारोह के दौरान गिनीज के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. जब 10,000 महिलाएं एक साथ पारंपरिक गीत गाते हुए बतुकम्मा की परिक्रमा करेंगी, तो परिणामों की घोषणा से पहले विवरणों को आधिकारिक रूप से दर्ज और वेरिफाई किया जाएगा.

विदेशों में बतुकम्मा उत्सव

ऐसे समय में जब हैदराबाद रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में जुटा है, दुनिया भर में बतुकम्मा उत्सव पहले ही भव्य रूप से मनाया जा चुका है. न्यूजीलैंड में, तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड ने रविवार को ऑकलैंड में गोल्डन बतुकम्मा उत्सव का आयोजन किया. तेलंगाना धुन्धम के संस्थापक और पूर्व MLC रसमई बालकिशन, पूर्व एमएलसी कर्ण प्रभाकर के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. बड़ी संख्या में तेलुगु महिलाएं और परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

गौरम्मा पूजा के बाद प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक खेलों और लोकगीतों का आनंद लिया. तेलंगाना एसोसिएशन के अध्यक्ष कोडुरी चंद्रशेखर और महासचिव बाला विश्वनाथ ने कार्यक्रम का संचालन किया.

दुनिया भर में मनाया गया बतुकम्मा उत्सव

जर्मनी में तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ जर्मनी के तत्वावधान में बर्लिन के श्री गणेश मंदिर में बतुकम्मा मनाया गया. पूरे जर्मनी से महिलाओं और परिवारों ने इसमें भाग लिया. जर्मनी में भारतीय दूतावास के मंत्री, मंदीप सिंह, मुख्य अतिथि थे.