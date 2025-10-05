ETV Bharat / bharat

बस्तर दशहरा 2025: निभाई गई कुटुंब जात्रा की रस्म, देवी देवताओं को दी गई विदाई

बस्तर दशहरे में रविवार को कुटुंब जात्रा रस्म पूरी की गई.

KUTUMB JATRA RITUAL
बस्तर दशहरा में बस्तर राज परिवार के सदस्य (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहर में रविवार को एक अहम रस्म पूरी की गई. कुटुंब जात्रा विधि विधान से निभाई गई. यह रस्म शहर के महात्मा गांधी स्कूल परिसर में मौजूद गुड़ी में संपन्न हुई. इस रस्म के तहत पूरे बस्तर संभाग, पड़ोसी राज्य ओडिशा, महाराष्ट्र के समीपवर्ती गांव से पर्व में शामिल हुए हजारों देवी-देवताओं की बस्तर के राजा ने पूजा अर्चना की. इस रस्म के तहत छत्र और डोली को बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर ससम्मान विदा किया. यह रस्म 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व की समाप्ति की ओर इशारा करती है.

देवी देवता इस पर्व में होते हैं शामिल: बस्तर दशहरे की सबसे खास बात यह है कि केवल इसी दशहरे पर्व में इतनी बड़ी संख्या में एक-एक गांव के देवी-देवताओं के छत्र और डोली शामिल होते हैं. रियासत काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है. जिसमें राजा-महाराजाओं की तरह राजपरिवार के सदस्य और दशहरा समिति गांव-गांव से आए देवी-देवताओं और उनके पुजारियों को ससम्मान विदा करते हैं.

बस्तर दशहरा की रस्में (ETV BHARAT)

सभी गांव के देवी देवताओं को दी गई विदाई: परंपरानुसार दशहरा पर्व में शामिल होने आए संभाग के सभी ग्राम के देवी-देवताओं को 'रूसूम' (दक्षिणा/भेंट) भी दी गई. राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव और दशहरा समिति ने देवी-देवताओं के छत्र और डोली लेकर पहुंचे पुजारियों को कपड़े, पैसे और मिठाइयां देकर उनकी ससम्मान विदाई की.

Bastar Dussehra Kutumb Jatra Rituals
बस्तर दशहरा कुटुंब जात्रा रस्म (ETV BHARAT)

आज की रस्म कुटुंब जात्रा है. बस्तर राजपरिवार के द्वारा पंचमी को देवी दंतेश्वरी और उनके कुटुंब को दशहरे पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था. मावली परघाव के दिन देवी की डोली क्षत्र और कुटुंब के देवी देवता बीजापुर से चारामा और ओड़िसा से महाराष्ट्र तक पूरे इलाके से देवी देवता पहुंचे हुए थे. जिनमें आंगा देव और लाट देव सहित कई देव शामिल हैं. जिन्हें आज ससम्मान विदाई दी गई है- कमलचंद्र भंजदेव, सदस्य, बस्तर राजपरिवार

Kutumb Jatra Rituals
कुटंब जात्रा रस्म में शामिल कलाकार (ETV BHARAT)

कमल चंद्र भंजदेव ने आगे बताया कि अब दंतेवाड़ा से आई देवी की डोली और क्षत्र की विदाई बाकी है. यह विदाई केवल मंगलवार और शनिवार के दिन ही की जाती है. इस कारण आने वाले मंगलवार को विदाई दी जाएगी. विदाई नम आंखों से दी जाती है. जैसे एक बेटी को घर से विदा करते हैं वैसे ही डोली की विदाई की जाती है.

Worship in Bastar Dussehra
बस्तर दशहरा में पूजा पाठ (ETV BHARAT)

बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा का हुआ समापन, माड़िया जनजाति के लोग चोरी करते हैं रथ

मुरिया दरबार में शामिल हुए अमित शाह, युवाओं से नक्सलवाद से न जुड़ने की अपील, 2031 तक हर गांव में स्कूल, बिजली समेत सभी सुविधाओं का वादा

बस्तर दशहरा देखने के लिए भारी भीड़, देश-विदेश से पहुंचे लोग

