मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने स्टेट, नेशनल हाइवे और सार्वजनिक स्थानों पर निजी विज्ञापनों वाले बैरिकेड्स हटाने के आदेश की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल हाइवे विभाग के चेयरमैन और स्टेट हाइवे विभाग के प्रधान सचिव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

कन्याकुमारी जिले के अझागेसन नामक व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में एक जनहित याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है, "वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं. लेकिन कई दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि पुलिस बिना किसी योजना के सड़क के बीच में लोहे के बैरिकेड लगा देती है. चूंकि बैरिकेड पूरी तरह से ढके हुए हैं, इसलिए चालक सामने से आ रहे वाहनों को नहीं देख पाते. बैरिकेड लगाना एक अस्थायी प्रक्रिया है जिसका उपयोग आपात स्थिति में यातायात को डायवर्ट करने के लिए किया जाता है. इसके अलावा, उन पर कोई निजी विज्ञापन नहीं लगाया जाना चाहिए."

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों को आवेदन दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इसलिए, यह अनुरोध किया गया कि स्टेट और नेशनल हाइवे और सार्वजनिक स्थानों पर निजी विज्ञापनों के साथ लगाए गए बैरिकेड्स को हटा दिया जाएं और सही संख्या में बैरिकेड्स खरीदने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं.

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और मारिया क्लैट की पीठ ने आदेश दिया कि नेशनल हाइवे विभाग के चेयरमैन और स्टेट हाइवे विभाग के प्रधान सचिव इस मामले में जवाब दाखिल करें और मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.

