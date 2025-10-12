ETV Bharat / bharat

बर्धमान स्टेशन पर महिला के गिरने से मचा हड़कंप, 3 यात्री घायल; रेलवे ने कहा – भगदड़ नहीं हुई

बर्धमान रेलवे स्टेशन पर महिला के गिरने से 3 यात्री घायल, रेलवे ने स्पष्ट किया—भीड़ सामान्य थी, कोई भगदड़ या जनहानि नहीं हुई.

बर्धमान स्टेशन पर महिला के गिरने से मचा हड़कंप (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 10:23 PM IST

2 Min Read
बर्धमान(पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार की शाम एक महिला के फुटओवर ब्रिज (FOB) की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में तीन यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह किसी भी तरह की भगदड़ नहीं थी, बल्कि एक दुर्घटना थी जो महिला के संतुलन बिगड़ने से हुई.

कैसे हुई घटना?
रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार, रविवार शाम एक महिला फुटओवर ब्रिज से गुजर रही थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी. महिला के गिरने से उसके आसपास बैठे कुछ यात्रियों पर दबाव पड़ा, जिससे वे भी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए.

रेलवे ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्टेशन कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की. उसी समय वहां मौजूद रेलवे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया.

घायलों की स्थिति स्थिर
रेलवे के मुताबिक, हादसे में घायल तीनों यात्रियों को तुरंत बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि तीनों की हालत स्थिर है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

रेलवे ने दी सफाई — ‘भीड़ सामान्य थी, भगदड़ नहीं’
सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय चैनलों पर भगदड़ की खबरें चलने के बाद रेलवे ने स्थिति स्पष्ट की. पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, “यह एक साधारण दुर्घटना थी. महिला के गिरने से अन्य यात्री भी गिर गए. प्लेटफॉर्म पर उस समय भीड़ सामान्य थी. कोई भगदड़ नहीं मची और किसी की मृत्यु नहीं हुई.” रेलवे ने साथ ही कहा कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है.

घटनास्थल पर मची हलचल, फिर स्थिति सामान्य
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के गिरते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन RPF और रेलवे स्टाफ ने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया. कुछ मिनटों बाद प्लेटफॉर्म पर हालात सामान्य हो गए और ट्रेन संचालन सामान्य रूप से जारी रहा.

सुरक्षा उपायों पर रेलवे का जोर
रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

